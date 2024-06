Diễm My 9X hiếm hoi khoe dáng với monokini cut out sau khi lấy chồng

Mới đây, Diễm My 9X đăng tải hình ảnh diện monokini thu hút nhiều lượt yêu thích trên MXH. Cô lựa chọn áo tắm 1 mảnh màu trắng với những đường cut-out, đắp khéo léo bằng vải xuyên thấu để khoe được vòng 2 nhỏ gọn, lại tránh cho đồ bơi bị xô lệch dưới sự tác động của nước.

Theo đó, loạt ảnh trên chính là do ông xã Diễm My 9X tự tay chụp cho vợ. Dân tình cũng dành những lời khen ngợi cho khả năng nhiếp ảnh của chồng Diễm My 9X.

Diễm My 9X là một trong số diễn viên nổi tiếng được công chúng biết đến nhờ thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Sau khi kết hôn, cô nàng cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Ngoài ra, trên MXH, người đẹp hiếm hoi chia sẻ những hình ảnh diện đồ gợi cảm như thời gái son.

Gu thời trang của cô cũng có nhiều sự thay đổi. "Sau khi lập gia đình, gu thẩm mỹ của mình cũng phải thay đổi theo, có nhiều sự lựa chọn trang phục cũng đổi khác, chỉn chu hơn và cũng cần phù hợp hình ảnh chồng của mình. Hiện tại gu thời trang của My sẽ hướng về sự sang trọng, thanh lịch nhưng thỉnh thoảng cũng cần thay đổi, phá cách để 'vỡ kén', nổi loạn hơn một tí, vì nếu mình cứ giữ mãi một hình ảnh thì sẽ nhàm chán, bản thân mình cũng cần đổi mới mỗi ngày mà", cô nói.

Trừ những khi đi sự kiện, Diễm My 9X đều ưu tiên trang phục tối giản. Cô yêu thích các bộ đồ thanh lịch với trang phục đơn sắc như trắng, be, nâu, xám, đồng thời tiết chế gu mặc ở độ quyến rũ nhưng vẫn có chừng mực, tinh tế.

Cô cũng tiết lộ thêm, ông xã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Thế nhưng Diễm My cũng luôn ý thức bản thân cũng phải làm chỗ dựa cho bạn đời. Diễm My 9X trải lòng: "Tôi hay nghe mẹ và các dì nói rằng 'hôn nhân là mồ chôn tình yêu', nên trước đó tôi cũng có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân. Tuy nhiên, khi gặp được ông xã, tôi có niềm tin về hôn nhân nhiều hơn. Tôi luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm, đọc thêm sách về hôn nhân".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]