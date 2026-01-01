5 mỹ nam từng gây ồn ào khi thắng giải 'đẹp trai nhất thế giới'

Sau khi Trương Triết Hạn được TC Candler bình chọn đẹp trai nhất thế giới năm 2025, ngoại hình anh trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong khi đa phần người hâm mộ Trương Triết Hạn đánh giá anh đủ các tiêu chuẩn để trở thành mỹ nam số một thế giới, một số ít người nói anh 'không xứng đáng' với ngôi vị này, đã 'phẫu thuật thẩm mỹ'...

Thành viên BTS, Jungkook từng nhiều năm đứng vị trí đầu bảng 'Đẹp trai nhất thế giới' do KingChoice - một chuyên trang xếp hạng chuyên Kpop - bình chọn. Nhiều người phản đối kết quả này, cho rằng anh 'quá trẻ', 'mặt không góc cạnh', 'Mặt nữ tính', 'Mặt tròn'... Trên thực tế, Jungkook được yêu thích nhờ visual tự nhiên và thần thái sân khấu đỉnh, có lượng fan toàn cầu cực lớn.

Thành viên thứ hai của BTS, V (Kim Tae Hyung) được TC Candler xếp hạng đẹp trai số một toàn cầu, năm 2017. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần nổi bật nhất khiến tên V gắn liền với danh xưng 'Most Handsome Face in the World'. Các năm khác, V vẫn nằm top cao trong danh sách của TC Candler (thường top 5-10). Tuy nhiên, kết quả này gây tranh cãi. Nhiều ý kiến nói gương mặt V có mũi cao, hàm vuông, mắt sâu, không theo chuẩn 'đẹp mềm mại' của Á đông. Có ý kiến chê V 'mặt lạ', 'không hợp gu truyền thống'.

Năm 2021, Tiêu Chiến (Xiao Zhan) đứng Top1 Bảng xếp hạng 'Most Handsome Man in the World' của KingChoice. Đây là năm gây tranh cãi nhiều nhất, vì kết quả KingChoice do fan vote 100%. Trong đó, fandom Trung Quốc tham gia bình chọn rất đông và có tổ chức. Một số cộng đồng quốc tế cho rằng kết quả phản ánh sức fandom hơn là đánh giá thẩm mỹ chuyên môn. Không ít người nói diễn viên đẹp theo chuẩn Á đông, thiếu nét góc cạnh, mặt mỏng khó hợp gu số đông...

Cha Eun Woo, mỹ nam nổi danh vì đẹp của Hàn, từng được KingChoice bầu chọn "Most Handsome Man in the World" năm 2022. Gương mặt được đánh giá gần như hoàn hảo nhưng anh vẫn bị chê là 'nữ tính', 'visual chuẩn mực, sách giáo khoa'...