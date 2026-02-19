3 thức uống giúp nhẹ bụng, đốt mỡ ngày Tết

1. Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là EGCG, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, thúc đẩy hiệu quả giảm mỡ thừa, mỡ nội tạng. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã xác nhận uống trà xanh trong 12 tuần giúp giảm đáng kể tỷ lệ mỡ cơ thể. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên uống một tách trà xanh không đường sau bữa ăn hoặc trước khi tập luyện, vì nó không chỉ giúp sảng khoái mà còn giúp kéo dài quá trình đốt cháy chất béo. Catechin có trong trà xanh còn giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát việc ăn uống ngày lễ Tết hiệu quả hơn, nhất là với những món chứa nhiều đường ngọt hay dầu mỡ.

2. Nước chanh loãng

Trong những ngày Tết ăn uống nhiều, một ly nước chanh ấm buổi sáng hoặc sau bữa ăn là việc đơn giản nhưng hiệu quả. Vitamin C và axit citric trong chanh giúp kích thích dịch vị, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và giảm cảm giác đầy bụng sau khi ăn nhiều chất béo, đồng thời nước chanh rất ít calo và giúp bạn duy trì đủ nước cho cơ thể - yếu tố quan trọng để giữ được cân nặng ổn định trong dịp lễ. Uống nước chanh ấm từ sáng còn có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác đói, góp phần hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào trong suốt cả ngày.

3. Nước táo tươi đun nóng

Ngày Tết trong gia đình thường trữ nhiều loại trái cây. Nếu có táo tươi, bạn có thể tận dụng làm nước táo nóng, giúp ích cho hệ tiêu hóa, tốt cho cả làn da lẫn vóc dáng. Táo chứa pectin và chất chống oxy hóa, được giữ lại sau khi đun nóng, giúp tiêu hóa trơn tru, cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giảm viêm nhiễm, từ đó dễ dàng kiểm soát cân nặng, duy trì sức khỏe làn da. Sau khi đun nóng, chất xơ trong táo được làm mềm và giải phóng pectin, góp phần ổn định đường huyết, hạ lipid máu, hạn chế tích trữ mỡ thừa đồng thời duy trì sức khỏe tim mạch. Ngoài thành phần chính là táo và nước, có thể thêm gừng, táo đỏ, long nhãn, kỷ tử... giúp thức uống ngon miệng hơn, tăng hiệu quả thúc đẩy tiêu hóa, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho vóc dáng, làn da.

Ngoài cách ăn trực tiếp như thông thường, khi nấu chín táo sẽ giúp các chất dinh dưỡng dễ dàng được lá lách và dạ dày hấp thụ hơn.