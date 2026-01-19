Ảnh sao 19/1: Đặng Thu Thảo sang chảnh trong resort ở Phú Quốc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe vẻ sang chảnh trong chuyến công tác Phú Quốc; vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái đi tắm nắng.

Đặng Thu Thảo nghỉ ngơi tại một resort ở Phú Quốc, nhân dịp đến đây công tác cùng công ty nhà chồng. Hoa hậu xách chiếc túi nửa tỷ đồng tạo dáng bên hồ bơi.

Hoa hậu Hương Giang khoe dáng mảnh mai trên sân pickleball.

Huyền Baby được khen trẻ trung như teen girl khi diện bộ đồ crochet tôn ba vòng gợi cảm.

Vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi khoe khoảnh khắc đời thường giản dị khi cùng công ty đi team building.

Doãn Hải My trông các cháu khi đi biển cùng gia đình. Sau sinh, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn giữ vóc dáng thon gọn.

Vợ chồng H'Hen Niê đưa con gái Harley đi tắm nắng. Nhóc tì vừa tròn 4 tháng tuổi, được nhận xét thừa hưởng những đường nét của cả bố và mẹ.

Ngọc Trinh theo trend 'trạm tỷ', chụp hình khoe eo 'con kiến' khi ra sân bay.

Huyền Lizzie chia sẻ khoảnh khắc trong phim 'Cách em 1 milimet' với nhân vật con gái của cô, trước khi bộ phim kết thúc.

Lý Thùy Chang tiết lộ dành ngày rảnh rỗi để vào bếp nấu nướng, đãi ông xã Chi Bảo và hai con nhiều món ngon.

Hoa hậu Thanh Thủy khoe vòng eo thon khi xuống phố.

Trong ngôi nhà của Hoa hậu, không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với gam màu trắng và xám chủ đạo.

