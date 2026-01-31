Hieuthuhai diện 'cây' Louis Vuitton hơn nửa tỷ đồng ở Làn Sóng Xanh 2025

Tại lễ trao giải tối 30/12, nhiều khán giả đánh giá Hieuthuhai lịch lãm, phong thái điềm tĩnh trong set đồ của Louis Vuitton gồm sơ mi kẻ sọc, vest và quần đồng điệu, phối túi họa tiết monogram cùng thương hiệu.

Hình ảnh rapper trên thảm đỏ lẫn hậu trường được chia sẻ nhiều trên các nền tảng, thu hút lượng lớn bình luận. Hai thiết kế rapper diện nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026.

Theo thông tin từ website Louis Vuitton, tổng giá trị trang phục, phụ kiện hơn 500 triệu đồng.

"Set đồ phù hợp, tôn vẻ lịch lãm của Hieuthuhai, chứ không nằm ở số tiền", một khán giả viết trên Fanpage Hieuthuhai, nhận nhiều sự đồng tình.

Hồi năm ngoái, rapper từng ngồi hàng ghế đầu show Xuân Hè 2026 của Louis Vuitton ở Paris, Pháp. Trang phục thể hiện sự tiếp nối tự nhiên từ sàn diễn đến đời sống, không cần phô trương vẫn đủ tạo dấu ấn.

Hieuthuhai tên thật Trần Minh Hiếu, sinh tại TP HCM, gây chú ý khi thi King of Rap mùa đầu năm 2020. Năm 2024, anh tham gia Anh trai say hi và giành quán quân. Cùng năm, anh đoạt giải "Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất", "Nam ca sĩ/Rapper của năm" và "Top 10 ca khúc được yêu thích" ở Làn Sóng Xanh 2024. Hieuthuhai có 1,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, từng tạo loạt hit Không thể say, No Love No Life, Exit Sign.