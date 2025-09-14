Đàm Thu Trang mua vòng cổ 300 triệu đồng vì mê G-Dragon

Món trang sức xa xỉ của vợ Cường Đôla

Trưa 12/9, êkíp G-Dragon tung poster xác nhận Ubermensch World Tour diễn ra tại Hà Nội ngày 8/11. Đây sẽ là lần thứ hai thủ lĩnh nhóm Big Bang biểu diễn tại Việt Nam trong năm nay, sau concert hồi tháng 6 ở sân vận động Mỹ Đình với hơn 40.000 khán giả.

Hưởng ứng tin vui, Đàm Thu Trang đăng video khoe chiếc vòng cổ hình hoa cúc thiếu cánh - biểu tượng gắn liền G-Dragon. Đây là sản phẩm phiên bản giới hạn, hợp tác thiết kế giữa thương hiệu Peaceminusone của "ông hoàng Kpop" với nhà mốt cao cấp Jacob & Co., trị giá 11.000 USD (hơn 290 triệu đồng) chưa gồm thuế. Mặt dây chuyền được chế tác thủ công từ 5,55 gr vàng trắng 18K, đính 110 viên kim cương trắng nặng tổng cộng 0,47 carat ở phần cánh hoa, một viên kim cương vàng 0,3 carat làm nhụy, và 4 viên đá tsavorite xanh lá nổi bật.

Bên cạnh thiết kế xa xỉ trên, cú bắt tay giữa G-Dragon với Jacob & Co. còn đem tới mẫu vòng cổ tương tự nhưng sử dụng chất liệu bạc sterling 925, đính đá sapphire và tsavorite, được yết giá 1.200 USD (gần 32 triệu đồng).

Khi ngôi sao Hàn Quốc lần đầu trình diễn solo tại Việt Nam hồi tháng 6, Đàm Thu Trang cũng cho thấy tinh thần "đu idol" nhiệt tình. Bà xã Cường Đôla cùng hai cô bạn thân Diệp Lâm Anh và Pông Chuẩn bay từ TP HCM ra Hà Nội xem concert, lên đồ chỉn chu và tạo điểm nhấn bằng kiểu thắt khăn "bà thím" - nét đặc trưng trong phong cách G-Dragon.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, có chiều cao 1,76 m. Năm 2010, cô tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội và chuyển vào TP HCM theo đuổi sự nghiệp ca hát, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu. Cô từng giành giải Hoa khôi xứ Lạng 2010, vào top 6 Vietnam's Next Top Model 2010, top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp ra mắt album năm 2011 và 2014.

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đôla tổ chức đám cưới hồi tháng 7/2019. Họ có hai con: Suchin (sinh tháng 8/2020) và Sutin (sinh tháng 5/2023). Ngoài ra, Cường Đôla còn có con trai riêng Subeo (sinh tháng 6/2010) với vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà.