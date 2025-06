Fan Việt diện mốt 'bà thím' xem concert G-Dragon

Từ đầu giờ chiều, khán giả tụ họp ở khu vực diễn ra sự kiện, check-in vào cửa, chụp ảnh lưu niệm. G-Dragon sẽ xuất hiện trong đêm nhạc gồm các nghệ sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc như CL, Tempest, TripleS. '

Trước đó, ca sĩ đến sân bay Nội Bài lúc hơn 21h tối 20/6, được hàng trăm fan Việt ra đón.

G-Dragon 38 tuổi, từng có 13 năm làm thủ lĩnh Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Ca sĩ được mệnh danh là "ông hoàng K-pop", tạo sức hút nhờ âm nhạc, phong cách độc đáo.

Nhiều người hâm mộ thắt khăn mỏ quạ kiểu cụ bà, mốt thời trang được G-Dragon nhiều lần lăng xê. Ca sĩ là sao dị biệt của làng thời trang Hàn, từng thử nhiều kiểu trang phục độc lạ. Anh là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được Chanel mời dự sự kiện. Nam idol nhiều lần tạo ra các xu hướng khiến giới trẻ học tập, trong đó có mốt giày hoa cúc hay nam giới mặc đồ nữ.

Khán giả hâm mộ nam ca sĩ chủ yếu thuộc thế hệ 9x, gen Z. G-Dragon ra mắt từ năm 13 tuổi, đã có 25 năm hoạt động trong ngành giải trí.

Fan nữ kết hợp mũ lưỡi trai và khăn giống thần tượng.

Nguyễn Minh Phương (trái) và Hồng Hạnh mất một tháng để chuẩn bị trang phục xem concert. Bộ cánh của Minh Phương mô phỏng hình ảnh G-Dragon mặc áo hoa hồng, đội vương miện, trên sân khấu đêm diễn đầu tiên của World Tour Übermensch tại Hàn Quốc hồi tháng 3.

Ngoan Nguyễn, TP HCM, bay ra Hà Nội trước một ngày để dự sự kiện.

Quỳnh Trang (trái) và Thanh Phương hâm mộ G-Dragon từ khi học cấp hai cho đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm. Họ săn vé sớm từ khi ban tổ chức mới mở bán.

Nhiều fan mang theo lightstick hình hoa cúc thiếu cánh của nam ca sĩ. Món đồ có giá niêm yết 58.000 won (khoảng 1 triệu đồng), từng có thời điểm bị độn giá lên gấp vài lần khi về Việt Nam do "cháy hàng".

Ý Nhi, đến từ TP HCM, mang theo phụ kiện khăn, ghim cài áo hình hoa cúc - biểu tượng gắn với G-Dragon. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự hòa bình, vẻ đẹp từ những điều không trọn vẹn. Bông cúc thiếu một cánh ở vị trí 8 giờ, tượng trưng cho ngày sinh của ca sĩ (18/8/1988).

Tô Ngân (trái) và Kim Nguyệt (TP HCM) có mặt sớm ở sự kiện.

Fan nam đội mũ nồi, phối đồ kiểu layer. Đây là phong cách G-Dragon chuộng mặc trên sân khấu.

Trước giờ diễn, nhiều người cầm bảng đăng bán lại vé.

So với concert của Blackpink năm 2023 và các đêm diễn của Anh trai say hi ở cùng địa điểm, lượng người đến chương trình có G-Dragon thưa thớt hơn. Fan đến rải rác từ sáng đến chiều, không tập trung đông ở các khu vực check in hay ngoài cửa chờ. Trước đó, ban tổ chức công bố phát ra khoảng 40.000 vé.