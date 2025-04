Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ bị phạt và bị cấm làm giám đốc

Tờ The Nation của Thái Lan cho biết cơ quan giám sát chứng khoán Thái Lan đã có động thái chống lại tập đoàn truyền thông JKN Global Group Public Company Limited (JKN) và giám đốc điều hành của tập đoàn này - bà Anne Jakapong Jakrajutatip - vì đã phổ biến thông tin liên quan đến việc bán tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Cơ quan quản lý đã áp dụng các biện pháp trừng phạt dân sự, yêu cầu thanh toán tổng cộng 4,1 triệu baht (khoảng 120.000 USD) và cấm bà Anne giữ chức giám đốc hoặc vị trí điều hành tại các công ty niêm yết chứng khoán trong thời gian 56 tháng.

Bà Anne Jakapong Jakrajutatip.

Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra được khởi xướng bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) vào tháng 4/2024. Cuộc điều tra liên quan tuyên bố do JKN đưa ra thông qua hệ thống SETLink vào ngày 22/1/2024.

Khi đó JKN phủ nhận các báo cáo trực tuyến cho rằng JKN đã chuyển nhượng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho doanh nhân người Mexico Raul Rocha. JKN cho biết đã có các cuộc thảo luận với nhiều nhà đầu tư khác nhau, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận chắc nào.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ rằng trái ngược với tuyên bố này, JKN đã thông qua công ty con là JKN Global Content Pte. Ltd., để ký kết thỏa thuận bán 50% cổ phần tại JKN Legacy, Inc. cho Legacy Holding Group USA Inc. vào ngày 20/10/2023. Raul Rocha sau đó giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành tại Legacy Holding Group USA Inc.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan kết luận rằng tuyên bố trước đó của JKN là không chính xác và có thể gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, có khả năng ảnh hưởng đến quyết định liên quan đến cổ phiếu của JKN.

Cơ quan quản lý khẳng định hành vi này cấu thành hành vi vi phạm mục 240 của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch B.E. 2535 (1992). Bà Anne, với tư cách là cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty, phải chịu cùng mức phạt theo các điều khoản liên quan của Đạo luật.

Ủy ban Xử phạt Dân sự (CPC) đã kết luận cả JKN và bà Anne đều phải trả khoản tiền phạt dân sự và chi trả chi phí điều tra, lên tới hơn 2 triệu baht. Ngoài ra, bà Anne bị cấm đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng.

Các biện pháp trừng phạt được thực thi sau khi các bên liên quan ký kết thỏa thuận đồng ý. Nếu bà Anne và phía JKN từ chối chấp hành, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan sẽ chỉ thị cho công tố viên đệ đơn kiện dân sự, yêu cầu mức phạt tối đa được phép theo luật pháp Thái Lan.

JKN Global Group, do Anne Jakkaphong Jakrajutatip sáng lập, là công ty truyền thông lớn tại Thái Lan, từng gây chú ý khi mua tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp này, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023, đúng một năm sau khi mua lại cuộc thi.

Tháng 1/2024, bà Anne bán lại 50% cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ cho tập đoàn Legacy Holding của ông Raul Rocha với giá 16 triệu USD.