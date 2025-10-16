Cuộc thi hoa hậu chuẩn bị chung kết, đại diện Việt Nam vẫn vắng mặt

Cuộc thi The Miss Globe 2025 diễn ra từ ngày 30/9 đến 17/10 tại Albania. Dự kiến đêm chung kết ngày 15/10. Cuộc thi đã diễn ra nhiều hoạt động như phần thi áo tắm, trang phục dân tộc.

Dù đã tới ngày diễn ra đêm chung kết, đại diện Việt Nam - Đan Chi vẫn chưa xuất hiện. Phía đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh dự thi The Miss Globe cho biết cô vẫn đang chờ visa.

Đại diện Việt Nam tại The Miss Globe 2025 - Đan Chi.

Trên trang cá nhân, người đẹp đăng ảnh tập luyện catwalk, chụp hình với trang phục dân tộc để chuẩn bị cho cuộc thi. Cô cũng bày tỏ tiếc nuối vì không được trình diễn trang phục dân tộc của mình trên sân khấu cuộc thi The Miss Globe 2025.

"Tuy không được trình diễn trên sân khấu quốc tế nhưng thiết kế này sẽ mãi luôn tỏa sáng trong trái tim tôi", người đẹp chia sẻ.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì Đan Chi lỡ hẹn với The Miss Globe 2025. "Khổ thân quá, mãi không có visa", "Đợi đến lúc có visa thì đã có hoa hậu mất rồi", "Tiếc bạn này quá, nhan sắc ngọt ngào hợp với cuộc thi"... khán giả bình luận.

Đan Chi sinh năm 1997, quê Quảng Ninh. Cô từng tham dự cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, dừng chân ở top 16 chung cuộc. Sau đó, cô đoạt danh hiệu á hậu 1 tại Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025.

“Đây là quyết định khá đột ngột, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng với những nỗ lực không ngừng và sự chuẩn bị để sẵn sàng cho mọi cơ hội, tôi tin rằng đây là hành trình để mình tỏa sáng” - Đan Chi chia sẻ sau khi được bổ nhiệm làm The Miss Globe Vietnam 2025.

Hoa hậu Hoàn cầu là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn lâu đời nhất thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1925 với tên gọi Dream Girl International, tới năm 1975 được đổi tên thành The Miss Globe. Cuộc thi có trụ sở chính thức tại Albania.

Năm 2024, ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Diana Moreno của Colombia. Danh hiệu á hậu 1, 2 và 3 lần lượt được trao cho đại diện đến từ Thái Lan, Philippines và Đức.

Việt Nam từng cử nhiều đại diện tham dự The Miss Globe. Trước đó, người đẹp Lâm Thu Hồng đoạt danh hiệu á hậu 4 The Miss Globe 2022, Đỗ Hà Trang cũng đoạt danh hiệu á hậu 4 The Miss Globe 2024.