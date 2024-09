Cuộc thi hoa hậu có người đẹp Việt tham dự phải xin lỗi

Ngày 25/9, trang chủ cuộc thi The Miss Globe đăng tải hình ảnh một bản thiết kế vương miện và trưng cầu ý kiến khán giả về việc có nên sử dụng thiết kế này tại cuộc thi năm nay hay không.

Sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng Việt Nam nhanh chóng nhận ra đây chính là bài thi thiết kế vương miện của tác giả Dương Hoài Anh dành cho cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2023.

Dương Hoài Anh lên tiếng trên trang cá nhân: "Tôi xin đính chính là không bán thiết kế cho The Miss Globe và ban tổ chức cũng không hề có động thái mua lại thiết kế".

Đại diện Việt Nam tại The Miss Globe 2024.

Sau khi tác giả của thiết kế vương miện lên tiếng, fan sắc đẹp Việt đã tràn vào trang chủ The Miss Globe để báo cáo sự việc và thể hiện sự tức giận vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Trước làn sóng phản đối, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi. "Hình ảnh này được tạo ra bởi một nhà thiết kế tự do thuê từ một đại lý bên thứ ba. Thật không may, thiết kế này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một tổ chức khác. Chúng tôi vô cùng hối tiếc và thành thật xin lỗi nếu đã gây ra bất kỳ sự xúc phạm nào", ban tổ chức cho biết.

Để khắc phục sự cố, ban tổ chức cho biết đã xoá hình ảnh khỏi trang chủ và đang tìm các biện pháp để giải quyết vấn đề với tác giả của thiết kế bị xâm phạm bản quyền.

The Miss Globe là cuộc thi sắc đẹp lâu đời được tổ chức từ năm 1925. The Miss Globe 2024 diễn ra tại Albania, đêm chung kết tổ chức vào ngày 15/10. Tuy là cuộc thi lâu đời nhưng The Miss Globe được đánh giá là kém tiếng so với những cuộc thi sắc đẹp khác.

Đại diện Việt Nam tại The Miss Globe 2024 là người đẹp Đỗ Hà Trang - Á hậu 1 Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam Toàn cầu. Đỗ Hà Trang sinh năm 1999, đến từ Nam Định. Cô từng đăng quang cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023, Á khôi cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2018.

Trong khi đó, Hoa hậu Du Lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 là người đẹp Võ Cao Kỳ Duyên được ban tổ chức công bố trở thành đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2025 tại Ba Lan.

Tuy nhiên, trang chủ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia đã đăng tải bài viết khẳng định chưa có đại diện Việt Nam ở Miss Supranational 2025 và ban tổ chức cũng không biết gì về cuộc thi Hoa hậu Du Lịch Việt Nam Toàn cầu vừa được tổ chức.

Trước tuyên bố này, ban tổ chức Hoa hậu Du Lịch Việt Nam Toàn cầu vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Trước đó, bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam thuộc về diễn viên Trương Ngọc Ánh. Cô cũng nắm bản quyền Hoa hậu Trái Đất Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi Miss Earth 2023 kết thúc, Trương Ngọc Ánh gặp nhiều lùm xùm, bị tố chưa thanh toán cát-xê cho các đơn vị hợp tác tổ chức. Nhiều người cho rằng những khó khăn về kinh tế khiến nữ diễn viên phải từ bỏ bản quyền của hai cuộc thi Miss Earth và Miss Supranational.

