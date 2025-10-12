Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương vẫn hoảng loạn sau trận động đất

Chung kết Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 đã diễn ra ở Cebu, Philippines tối 8/10 với chiến thắng thuộc về đại diện Brazil - Isabela Fernandez.

Trong đêm chung kết, khán giả bất ngờ vì không thấy sự xuất hiện của Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2024 Janelis Leyba. Cô không có màn final walk và không xuất hiện để trao vương miện cho người tiền nhiệm.

﻿ Janelis Leyba bỏ về nước sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter ở Philippines hôm 30/9.

Hai ngày sau chung kết, các diễn đàn sắc đẹp Philippines đã chia sẻ câu chuyện đằng sau sự vắng mặt khó hiểu của Janelis Leyba. Các nguồn tin cho biết Janelis Leyba đã rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi trải qua trận động đất ở Cebu, Philippines hôm 30/9.

Thời điểm đó, Janelis Leyba đang tham dự đêm gala của cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 tổ chức ở Cebu. Khi đêm tiệc đang diễn ra thì sân khấu bị rung lắc mạnh do trận động đất mạnh 6,9 độ richter khiến các thí sinh và ban tổ chức, khách mời la hét, hoảng loạn.

Khi trận động đất xảy ra, Janelis Leyba đã sợ hãi, ném vương miện xuống đất và bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Janelis Leyba từng trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng sau thảm họa động đất mạnh 7,0 độ richter ở Haiti năm 2010, khi cô mới 6 tuổi. Ký ức ấy vẫn là nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm, khiến cô không thể đối diện với tình huống tương tự.

Sau sự cố, Janelis Leyba đã về Mỹ và xác nhận không tham dự đêm chung kết Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 cũng như lễ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Ban tổ chức Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương đã tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ quyết định của Janelis Leyba. Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn đặt sức khỏe tâm lý của Janelis Leyba lên hàng đầu.

Tuy nhiên, hành động bỏ về nước của Janelis Leyba vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cô đang phải đối mặt với chấn thương tâm lý chưa được chữa lành. Nhưng cũng có ý kiến chỉ trích Janelis Leyba, cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng tới đêm chung kết.

Hiện Janelis Leyba chưa đưa ra bình luận về sự việc nhưng đã xóa toàn bộ hình ảnh và danh hiệu liên quan đến cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương trên trang cá nhân.

Janelis Leyba năm nay 21 tuổi, cao 1,7 m, là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ngoài công việc người mẫu, cô còn là người chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương, Janelis Leyba vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Mỹ 2024.

Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế lâu đời, tổ chức lần đầu tại Philippines vào năm 1968. Cuộc thi có mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ châu Á, quảng bá văn hóa, du lịch và các giá trị nhân văn.

Dù là cuộc thi lâu đời nhưng Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương được nhận xét kém sức hút so với những sân chơi nhan sắc khác trong Big 6.