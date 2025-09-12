Trương Tịnh Nghi: 'Ngoại hình xinh đẹp, khí chất xuất chúng cùng gu thời trang cá tính độc đáo'

Có rất nhiều nữ diễn viên trẻ sinh năm 1995 trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng Trương Tịnh Nghi sở hữu khí chất nổi bật và gu thời trang không thể xem thường.

Mỗi lần cô ấy tự tạo phong cách cho bản thân thì đều trở thành xu hướng thời trang mới, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong bộ ảnh mới nhất, phong cách trang điểm nhẹ nhàng của Trương Tịnh Nghi khi kết hợp với trang phục áo sơ mi và váy cùng dải ruy băng nhỏ xinh xắn càng làm nổi bật khí chất thanh lịch của cô. Màu sắc tổng thể đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác tươi mới, tự nhiên. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ càng tôn lên nét đẹp một cách giản dị, không khoa trương.

Hay khi diện áo len cardigan nhẹ nhàng kết hợp với váy hai dây, Trương Tịnh Nghi lại đem đến cảm giác phóng khoáng nhưng hoà trộn hoàn hảo giữa nét thanh lịch lẫn lãng mạn. Mặt khác, Trương Tịnh Nghi sở hữu đường nét khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo, khiến bộ trang phục trở nên vừa tinh khiết vừa gợi cảm, vừa thời trang lại vừa nữ tính.

Phong cách Maillard (phong cách mix màu trong thời trang, nó được lấy cảm hứng từ phản ứng maillard hóa nâu của thực phẩm trong quá trình bị nấu chín bởi nhiệt) hiện đang là xu hướng trong giới thời trang và vẻ ngoài của Trương Tịnh Nghi cực kỳ thời thượng. Chiếc áo khoác ngắn và quần da màu nâu không chỉ tôn dáng mà còn làm nổi bật vẻ ngoài. Trương Tịnh Nghi còn mặc thêm lớp lót màu nâu sẫm bên trong, tạo nên sự tương phản rõ nét với áo khoác và làm phong phú thêm tổng thể lớp trang phục. Màu sắc hài hòa và đẹp mắt đến khó tin. Những sắc thái đa dạng tạo nên vẻ ngoài cân bằng thị giác tuyệt vời, toát lên vẻ quyến rũ kín đáo nhưng vẫn dịu dàng, tinh tế, tôn lên vẻ thanh lịch của cô.

Trương Tịnh Nghi hiện còn 2 dự án phim truyền hình và 2 dự án phim điện ảnh chờ lên sóng: "Chasing dreams" đóng cùng Trần Triết Viễn, "Love for you" với Tống Uy Long, "Playground" với Lý Dịch Phong, "The One" với Tân Vân Lai.