Chồng ngoại quốc đeo đồng hồ hơn 1,4 tỷ đồng giống Tiên Nguyễn

Vài ngày qua, Tiên Nguyễn và Justin Cohen trở thành tâm điểm chú ý khi ái nữ "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ khoe ảnh cưới và công bố sắp kết hôn. Loạt hình ghi dấu cột mốc trọng đại của họ được thực hiện ở London, Anh và đăng trên tạp chí Elle Italy hôm 29/10.

Trong một bức ảnh, tiểu thư 28 tuổi diện đầm Pallas Couture Privée chất liệu gấm cao cấp, phom cúp ngực siết eo và xẻ cao gợi cảm. Còn chồng chưa cưới của cô lịch lãm với bộ suit Dolce & Gabbana phối sơ mi trắng và nơ đen, tạo điểm nhấn bằng đồng hồ cao cấp.

Món phụ kiện của Justin Cohen là thiết kế Rolex dòng Cosmograph Daytona cỡ 40 mm, được yết giá 53.800 USD (hơn 1,4 tỷ đồng). Tác phẩm làm từ vàng Everose 18K độc quyền của thương hiệu Thụy Sĩ, sử dụng mặt kính sapphire chống trầy xước. Đồng hồ lên dây cót tự động hai chiều thông qua rotor Perpetual, có khả năng dự trữ năng lượng xấp xỉ 72 giờ, chống nước ở độ sâu 100 mét.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen chụp ảnh cưới tại London, Anh.

Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona có giá 53.800 USD.

Đây được xem như phụ kiện đôi của Tiên Nguyễn và Justin Cohen, bởi nàng rich kid cũng từng đeo đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona tại sự kiện của Dolce & Gabbana ở Bangkok, Thái Lan tháng 11/2024. Chi tiết khác biệt duy nhất là người đẹp chọn phiên bản mặt màu sáng, tương phản với đồng hồ của vị hôn phu. Cô kết hợp tác phẩm Rolex cùng nhiều vòng tay Cartier, gồm thiết kế LOVE đính kim cương 27.300 USD (hơn 719 triệu đồng); Juste un Clou đính kim cương 48.200 USD (gần 1,3 tỷ đồng); hai chiếc Juste un Clou vàng trơn 8.000 USD (hơn 210 triệu đồng).

Tiên Nguyễn dự tiệc của Dolce & Gabbana ở Bangkok, Thái Lan tháng 11/2024.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Cô từng học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ chức CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình. Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Milan và London. Tháng 12/2022, nhan sắc Gen Z được vinh danh "Người có sức ảnh hưởng của năm" tại lễ trao giải do một tạp chí tổ chức.

Justin Cohen thuộc thế hệ 8X, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, tốt nghiệp British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Anh hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo nhưng kín tiếng về đời tư, ít xuất hiện trên báo chí, mạng xã hội. Công ty Wunderman Thompson Vietnam do Justin đồng sáng lập từng được coi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, là đối tác của hàng loạt thương hiệu lớn. Hiện anh giữ chức giám đốc phát triển kinh doanh, định hình tầm nhìn chiến lược, đồng thời phụ trách mảng sáng tạo, công nghệ và dữ liệu.

Năm 2015, Justin Cohen được tạp chí chuyên ngành truyền thông - quảng cáo khu vực châu Á - Thái Bình Dương Campaign Asia vinh danh trong Top 40 Under 40 châu Á. Chiến lược gia marketing 8X cũng giành giải vàng, bạc, đồng ở hạng mục Digital Agency of the Year từ năm 2012 - 2015. Ngoài ra, anh từng là diễn giả tại sự kiện Spikes Asia Festival of Creativity tổ chức ở Singapore và được đề cử giải thưởng SEA Business Development Director of the Year năm 2012.