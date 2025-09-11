Nửa đầu mùa giải Vietnam’s Next Top Model 2025, Top 15 đã liên tục bước qua những thử thách với độ khó ngày càng được nâng cấp. Nếu chặng đầu được xem là hành trình sàng lọc nhằm tìm ra những gương mặt thật sự bản lĩnh, thì chặng sau của mùa giải lại mở ra cuộc chiến mới. Yếu tố chuyên môn được đề cao, đòi hỏi các thí sinh không chỉ chứng minh kỹ năng, sự sáng tạo mà còn phải thể hiện sức bền, sự tập trung và tinh thần chiến đấu.

Từ nửa chặng hành trình còn lại, chương trình chính thức áp dụng một thay đổi chưa từng có trong lịch sử bất kỳ phiên bản Next Top Model nào trên thế giới: Tại vòng loại, chính thí sinh sẽ là người lựa chọn một trong ba tấm hình của mình để nộp vào vòng loại, thay vì trao trọn quyền quyết định cho Ban giám khảo. Luật chơi mới này không chỉ mang đến sự công bằng, mà còn đặt lên vai thí sinh một trách nhiệm lớn: Phải biết đánh giá bản thân, tự tin với quyết định cá nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy. Đây hứa hẹn sẽ là bước ngoặt làm gia tăng sự cạnh tranh và bất ngờ xuyên suốt phần còn lại của mùa giải.

Sau 6 tập phát sóng, từng gương mặt trong Top 8 đều đã để lại dấu ấn riêng.

Nàng Mơ (Trà My) là ví dụ điển hình cho sự lột xác.

Mi Lan từ một “trang giấy trắng” rụt rè, nay đã trở nên bản lĩnh.

Mai Hoa, sở hữu chiều cao nổi bật, biết cách biến hóa đa dạng.

Giang Phùng từ một cô gái nhiều năng lượng nhưng thiếu tập trung, giờ đã biết tiết chế để tỏa sáng.

Mỹ Ngân mang danh “hoa hậu” và từng chịu nhiều hoài nghi, đã chứng minh bản lĩnh vượt qua thử thách, duy trì phong độ vững vàng.

Ái Băng...

… Và Bảo Ngọc được đánh giá là hai “chiến binh mạnh”, luôn giữ phong độ ổn định.

Tuyết Mai, từ một vận động viên Taekwondo rẽ hướng sang người mẫu, ngày càng chứng minh được tiềm năng của một Top Model trong tương lai.