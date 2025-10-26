Cô gái 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2025

Chung kết Hoa hậu Mỹ 2025 đã diễn ra sáng 25/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Audrey Eckert - đại diện bang Nebraska. Cô giành quyền đại diện nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Chiến thắng của Audrey Eckert nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cô là người đẹp thứ hai đến từ bang Nebraska giành chiến thắng tại cuộc thi Miss USA, sau thành tích của Sarah Rose Summers vào năm 2018.

Tân Hoa hậu Mỹ năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nebraska-Lincoln với bằng cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tiếp thị và chuyên ngành phụ là Quảng cáo và Quan hệ Công chúng.

Cô từng là đội trưởng đội cổ vũ Husker. Eckert hiện làm điều phối viên truyền thông xã hội và tiếp thị cho một thương hiệu túi xách Thái Lan.

Audrey Eckert có loạt thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng chiến thắng danh hiệu Miss Teen Nebraska 2020, giành giải Á hậu 3 Miss Teen USA 2020, Á hậu 1 Miss Nebraska USA 2023, đăng quang Miss Nebraska USA 2025.

Người đẹp được đánh giá có sắc vóc quyến rũ, thần thái và cách catwalk chuyên nghiệp. Trong chung kết, Audrey Eckert cũng chinh phục giám khảo bằng câu trả lời ứng xử thông minh.

Audrey Eckert chỉ còn khoảng một tuần để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, người đẹp được cho rằng không gặp quá nhiều khó khăn.

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2025 có sự tham gia của 51 thí sinh đại diện cho các bang. Giám đốc điều hành mới của cuộc thi là ông Thom Brodeur từng chia sẻ với tờ Business Insider vào tháng 9 rằng ông sẽ loại bỏ ban giám khảo để mang lại sự minh bạch hơn cho cuộc thi.

"Trong rất nhiều năm, các cô gái trẻ đã tham gia tổ chức này với một quy tắc được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng đó là đội ngũ lãnh đạo, ban quản lý và những người khác có thể tham gia vào quá trình chấm thi. Vì vậy, quá trình lựa chọn Hoa hậu Mỹ không chỉ do ban giám khảo quyết định. Đó là cách thức từ trước đến nay", ông Brodeur cho biết.

Hoa hậu Mỹ liên tục vướng scandal kể từ năm 2020. Trong nửa thập kỷ qua, cuộc thi nhận những cáo buộc gian lận, quấy rối tình dục khiến ba CEO phải từ chức và hai hoa hậu từ bỏ danh hiệu. Ban tổ chức còn vướng phải nhiều vụ kiện tụng ồn ào khác.

Ông Brodeur hy vọng mở ra một kỷ nguyên mới với tân Hoa hậu Mỹ. "Mục tiêu của tôi là đưa Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi teen Mỹ trở thành những cô gái nổi tiếng của nước Mỹ", ông nói.

Năm ngoái, đại diện Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 là người đẹp Alma Cooper nhưng không giành thành tích. Cô đã có nhiệm kỳ sóng gió khi CEO cũ của cuộc thi Miss USA đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội vì bê bối.

Năm nay, ông Thom Brodeur cùng ban lãnh đạo mới của Miss USA đã gửi lời mời Alma Cooper đồng hành cùng các hoạt động của cuộc thi nhưng cô đã từ chối. Dù vậy, trong chung kết Miss USA 2025, ban tổ chức vẫn đăng tải video để tri ân nhiệm kỳ của Alma Cooper.

Với ban lãnh đạo mới cùng nhiều sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Miss USA, khán giả kỳ vọng Audrey Eckert lập thành tích cao cho nước Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.