Phần thi chụp ảnh áo tắm của Hoa hậu Mỹ trở lại

Trước thềm chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ tung bộ ảnh áo tắm chính thức của 51 thí sinh. Trước đây, Swimsuit Shoot được xem là phần thi hấp dẫn của cuộc thi Hoa hậu Mỹ nhưng đã bị hủy bỏ nhiều năm nay khiến khán giả tiếc nuối. Sau khi cuộc thi đổi chủ, phần thi chụp ảnh áo tắm đã trở lại, đáp ứng sự mong chờ của fan. Hai đại diện bang Tennessee và Utah khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini hai mảnh. Họ đều là những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Mỹ.

Đại diện bang Georgia - Savannah Miles - đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Mỹ 2025. Cô 24 tuổi, đến từ Atlanta, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Người đẹp từng giành danh hiệu Miss Georgia Teen USA 2018, lọt vào top 10 Miss Teen USA 2018. Savannah Miles được đánh giá cao nhờ gương mặt yêu kiều, vóc dáng quyến rũ và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp.

Đại diện bang Maine - Shelby Howell cũng thuộc nhóm thí sinh sáng giá. Cô có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh hút hồn và gương mặt ngọt ngào.

Đại diện Texas - Taylor Lauren Davis có hình thể nóng bỏng, gương mặt cá tính.

Đại diện Florida - Lou Schieffelin có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Cô 25 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Miss Florida Teen USA 2018 và lọt vào top 10 Miss Teen USA 2018.

Đại diện Oklahoma - Zoe Ferraro năm nay 25 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Miss Oklahoma Teen USA 2018.

Đại diện Nevada - Mary Sickler gây chú ý với câu chuyện là phụ nữ mắc chứng rụng tóc đầu tiên tham gia Hoa hậu Mỹ. Tại các phần thi, người đẹp đều đội tóc giả. Tuy nhiên, trong phần thi dạ hội ở bán kết hôm 23/10, cô quyết định cởi tóc giả khiến nhiều người bất ngờ. Mary từng chia sẻ việc công khai tình trạng của mình là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời, đặc biệt trong môi trường sắc đẹp vốn bị ám ảnh bởi những chuẩn mực hoàn hảo.

Chung kết Hoa hậu Mỹ 2025 diễn ra vào sáng 25/10 theo giờ Việt Nam. Người chiến thắng giành quyền đại diện nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11. Trước đó, cuộc thi trải qua các đêm thi bán kết, tài năng, tuy nhiên không rầm rộ trên truyền thông.

Hoa hậu Mỹ 2025 được nhận xét có sự trở lại quy mô, chuyên nghiệp sau khi đổi chủ. Trước đó, cuộc thi chìm trong tai tiếng khi dính loạt ồn ào. Do cuộc thi năm nay thay đổi chủ sở hữu đột ngột, giám đốc quốc gia mới của Miss USA chưa kịp tìm kiếm 8 đơn vị nắm bản quyền tổ chức cấp bang còn lại. Thay vào đó, một hội đồng giám khảo độc lập đã quyết định nhận đơn tự do. Ngay khi mở cửa đón thí sinh tự do, đã có hơn 250 cô gái nộp hồ sơ tham dự.

Dù được tổ chức gấp gáp trong bối cảnh xáo trộn nhưng Hoa hậu Mỹ 2025 được nhận xét quy củ, chuyên nghiệp. Chủ mới của Miss USA - doanh nhân Thomas Brodeur - được cho rằng đã nỗ lực để vực dậy đế chế Hoa hậu Mỹ sau nhiều mùa giải khủng hoảng khiến các đơn vị nắm bản quyền cấp bang dừng hợp tác.

Cùng với sự thay đổi lãnh đạo, Miss USA và Miss Teen USA cũng tuyên bố tái định hình hệ thống với ba giá trị cốt lõi là tử tế, minh bạch và phản hồi nhanh. Các ràng buộc phức tạp trong hợp đồng sẽ được loại bỏ để tạo cơ hội cho thí sinh và hoa hậu có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực giải trí, thời trang, truyền thông.

Tổ chức cũng khẳng định sẽ khôi phục niềm tin, trao quyền quyết định độc lập cho các giám khảo, đồng thời phát triển thêm các nền tảng số để kết nối chặt chẽ hơn với người hâm mộ và các đối tác.