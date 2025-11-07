Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của hơn 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi năm nay khởi đầu với nhiều khó khăn khi trùng lịch quốc tang Vương thái hậu Sirikit. Chính phủ yêu cầu cuộc thi tiết giảm quy mô và các hoạt động để phù hợp với tình hình đất nước.

Bên cạnh những yếu tố khách quan, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đang rơi vào khủng hoảng từ chính những bất nhất của đội ngũ lãnh đạo. Việc các lãnh đạo cấp cao công khai chơi xấu sau lưng nhau đang khiến hình ảnh của MUO mất điểm trầm trọng.

Các ông chủ chơi xấu nhau

Xung đột giữa ông Nawat và Raúl Rocha khiến Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gặp khủng hoảng.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Thái Lan có sự đóng góp lớn của ông Nawat với vai trò giám đốc điều hành khu vực châu Á. Ông Nawat và ê-kíp Miss Grand International (MGI) đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74.

Tuy nhiên, ông Nawat và doanh nhân người Mexico - Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe) - đang xảy ra xung đột trong cách điều hành. Dù đều là lãnh đạo cấp cao của tổ chức Miss Universe nhưng họ không ngần ngại đấu tố nhau trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm.

Sau sự việc ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo khẳng định hoạt động bình chọn top 10 ăn tối cùng ông Nawat không được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi, mối quan hệ giữa Nawat và Raúl Rocha trở nên căng thẳng.

Trên trang cá nhân, ông Raúl Rocha đăng story chê cười cổ phiếu của Miss Grand International (cuộc thi do ông Nawat làm chủ tịch) bị tụt giá thê thảm. Đáp lại, ông Nawat đăng tấm ảnh cổ phiếu MGI tăng như một sự mỉa mai.

Đỉnh điểm là sau sự cố tại buổi lễ trao sash hôm 4/11, ông Nawat đã bật khóc vì áp lực sau hành động được cho là chơi xấu sau lưng của ông Raúl Rocha. Ông Nawat cho biết sau sự cố ở buổi trao sash, vào tối 4/11 ông đã có cuộc trò chuyện với CEO của Miss Universe. Cả hai thỏa thuận ông Nawat sẽ xin lỗi và sự việc khép lại. Sau đó, ông Nawat livestream và gửi lời xin lỗi.

Tuy nhiên vào sáng 5/11, ông Raúl Rocha - lại lên tiếng công kích Nawat khiến ông cảm thấy bị lừa dối. Ông Nawat nói bản thân rất đau đớn và mệt mỏi, giống như bị đâm sau lưng. "Tôi là con người và tôi cũng cảm thấy tổn thương, tức giận, nản lòng. Tôi cảm thấy như mình bị đâm sau lưng, bị lừa phải xin lỗi", ông nói.

Những màn bóc mẽ nhau công khai của hai ông chủ được cho là thiếu tính chuyên nghiệp, ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của tổ chức Miss Universe, khiến fan sắc đẹp chê cười.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đi về đâu?

Trong bối cảnh Thái Lan đang hướng về quốc tang, những lùm xùm của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được cho là khiến cuộc thi gặp nhiều bất lợi.

Đỉnh điểm của ồn ào là khi ông Nawat yêu cầu cảnh sát vào cuộc để gỡ bỏ những băng rôn quảng cáo cho ứng dụng cờ bạc Playtime được phía Philippines cấp phép. Đây là đối tác hành trình chính thức của Miss Universe, theo thỏa thuận với tổ chức MUO tại New York.

Ông Nawat và dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Sau sự việc, toàn bộ hình ảnh của ứng dụng này ở cuộc thi Miss Universe 2025 đã bị gỡ bỏ. Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ gặp rắc rối với nhà tài trợ. Hình ảnh cảnh sát ập vào nơi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng được cho rằng ảnh hưởng xấu tới uy tín cuộc thi sắc đẹp danh giá này.

Những ồn ào của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tạm chấm dứt khi ngày 5/11 ông Raúl Rocha tuyên bố hạn chế vai trò của ông Nawat và cử các CEO của tổ chức sang điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2205. Về phía Nawat, ông cũng đã chịu xuống nước sau khi chịu nhiều áp lực trong những ngày qua.

Ông Nawat khẳng định từ giờ sẽ giải quyết vấn đề ở một mức độ phù hợp, để làm hài lòng tất cả mọi người và vì lợi ích của Thái Lan cũng như tổ chức. "Từ nay trở đi, chúng tôi cố gắng hết sức, đáp ứng mọi nguyện vọng của mọi người, bất kể họ có muốn tham gia hay không. Việc mắng mỏ hay cảnh cáo sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn", ông nói.

Dù vậy, fan sắc đẹp đặt câu hỏi về việc tại sao với tư cách ông chủ của Miss Universe nhưng ông Raúl Rocha không có mặt ở Thái Lan để điều hành cuộc thi. Nhiều người cũng hoang mang về việc ông Raúl Rocha cho phép quảng cáo các ứng dụng cờ bạc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Dù không đồng tình với cách xử lý thiếu tế nhị của ông Nawat nhưng nhiều khán giả cho rằng việc ông dẹp bỏ ứng dụng quảng cáo cờ bạc là hành động hợp lý. Trước đó, ông Nawat nói đây là điều làm giảm giá trị của phụ nữ và ông đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của các thí sinh khỏi bị lợi dụng để quảng cáo các hoạt động bất hợp pháp.

Việc liên tục thay đổi cơ cấu bộ máy lãnh đạo trong những năm qua được cho là nguyên nhân dẫn đến những khủng hoảng liên tiếp của MUO. Công ty mẹ của Miss Universe là JKN Global cũng đang gặp những khủng hoảng tài chính trầm trọng khiến fan sắc đẹp càng lo ngại cho tương lai cuộc thi.