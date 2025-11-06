Chiều 5/11 đã diễn ra buổi họp báo khởi động Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan, Bangkok với sự tham gia của hơn 120 thí sinh. Tại họp báo, trước hàng chục ống kính truyền thông quốc tế, ông Nawat Itsaragrisil bật khóc nức nở khi nói về những ồn ào thời gian qua.

Ông Nawat cho biết sau sự cố ở buổi trao sash, vào tối 4/11 ông đã có cuộc trò chuyện với CEO của Miss Universe. Cả hai thỏa thuận ông Nawat sẽ xin lỗi và sự việc khép lại. Sau đó, ông Nawat livestream và gửi lời xin lỗi.

Ông Nawat khóc nức nở họp báo.

Tuy nhiên vào sáng 5/11, Chủ tịch Miss Universe - ông Raúl Rocha - lại lên tiếng công kích Nawat khiến ông cảm thấy bị lừa dối. Ông Nawat nói bản thân rất đau đớn và mệt mỏi, giống như bị đâm sau lưng.

"Tôi là con người và tôi cũng cảm thấy tổn thương, tức giận, nản lòng. Tôi cảm thấy như mình bị đâm sau lưng, bị lừa phải xin lỗi. Thế rồi, sáng nay, họ lại làm thế với tôi. Họ nói họ có lý do để viết như vậy", ông bật khóc nức nở khi chia sẻ với truyền thông.

Ông Nawat nói tiếp: "Ai mà ngờ được anh ta lại đăng bài phản đối hoạt động của tôi chứ. Nếu không đồng ý thì cứ nói thẳng ra. Anh ta đăng bài kiểu đó là thiếu tôn trọng người Thái".

Ông Nawat cho biết có nhiều vấn đề khiến ông không đồng tình ở cuộc thi năm nay. Về vấn đề quảng cáo sòng bạc trực tuyến, ông Nawat đã nộp đơn trình báo cảnh sát về việc đội ngũ Hoa hậu Hoàn vũ quảng cáo bất hợp pháp các trang web sòng bạc trực tuyến.

Ông Nawat cho rằng đây là điều làm giảm giá trị của phụ nữ và ông đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của các thí sinh khỏi bị lợi dụng để quảng cáo các hoạt động bất hợp pháp.

Ông Nawat cũng khẳng định ông Raul không thể hạn chế quyền lực của mình như trong tuyên bố trước truyền thông vào sáng 5/11. Ông Nawat khẳng định tổ chức Miss Grand International nắm quyền đăng cai chính thức cuộc thi năm nay.

Tuy nhiên, do quá mệt mỏi với những ồn ào trong ba ngày vừa qua, ông Nawat khẳng định từ giờ sẽ giải quyết vấn đề ở một mức độ phù hợp, để làm hài lòng tất cả mọi người và vì lợi ích của Thái Lan cũng như tổ chức.

"Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, đáp ứng mọi nguyện vọng của mọi người, bất kể họ có muốn tham gia hay không. Chúng tôi sẽ không gây áp lực cho bất kỳ ai và sẽ cho mọi người sự tự do hoàn toàn. Việc mắng mỏ hay cảnh cáo sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn", ông nói.

Nguồn cơn khiến ông Nawat bật khóc là vì phải chịu đựng sự chỉ trích dữ dội sau khi có hành động chửi mắng đại diện Mexico tại lễ trao sash chiều 4/11.

Ông Nawat đã chỉ đích danh đại diện Mexico, yêu cầu cô đứng lên và hỏi: "Tại sao bạn không đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan? Có phải giám đốc quốc gia Mexico yêu cầu bạn làm vậy không?".

Sự việc khiến đại diện Mexico - Fatima Bosch bức xúc vì bị ông quát mắng, xúc phạm. Nhiều hoa hậu cũng lên tiếng bảo vệ người đẹp Mexico và chỉ trích ông Nawat khiến sự việc thêm trầm trọng.

Sau sự việc, ông Raúl Rocha đã cử giám đốc điều hành cấp cao là ông Mario Bucaro (CEO) và ông Ronald Day trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan để tránh các ồn ào tiếp theo có thể xảy ra.