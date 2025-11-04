Ông Nawat xung đột với tổ chức Miss Universe

Ngày 2/11, Miss Universe Thailand (MUT) phát động chiến dịch bình chọn Top 10 thí sinh tham dự bữa tối "Special Dinner & Talk Show" cùng ông Nawat. Theo thể lệ, khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand và theo dõi trang để tính điểm. 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ được mời dự buổi tiệc riêng.

Trong bài đăng, ông Nawat - nhà sáng lập và Chủ tịch Miss Grand International - được giới thiệu là Phó Chủ tịch khu vực châu Á của Miss Universe kiêm Chủ tịch đơn vị đăng cai nước chủ nhà Thái Lan.

Ông Nawat bên đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig tại sự kiện chào đón các thí sinh hôm 2/11.

Tuy nhiên, sáng nay, tổ chức Miss Universe (MUO) đăng thông báo khẳng định hoạt động bình chọn này không được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. "Mọi tài liệu quảng bá cuộc thi hoặc chương trình bình chọn đang lan truyền trực tuyến dưới danh nghĩa Miss Universe - bao gồm những hoạt động liên quan đến sự kiện nêu trên - đều không được phép và mang tính sai lệch. Những hoạt động này không đại diện cho giá trị hay sự kiện chính thức của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ", thông cáo viết.

MUO nhấn mạnh họ có đầy đủ quyền pháp lý để xử lý mọi cá nhân hoặc tổ chức sử dụng trái phép tài sản trí tuệ, thương hiệu hay hình ảnh Miss Universe, đồng thời cam kết bảo vệ thí sinh, đối tác và công chúng toàn cầu khỏi những hoạt động không được phê duyệt.

Ngay sau đó, Miss Universe Thailand lên tiếng phản hồi, khẳng định chiến dịch bình chọn nằm trong phạm vi quyền hạn của đơn vị đăng cai. "Với tư cách là đơn vị tổ chức được MUO cấp phép chính thức, chúng tôi có quyền quản lý và triển khai các hoạt động quảng bá như vậy trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan. Sự kiện này được phối hợp cùng các nhà tài trợ thân thiết - những người đã đóng góp đáng kể để mang đến một cuộc thi đẳng cấp thế giới", đại diện MUT giải thích.

MUT đồng thời cho biết bộ phận pháp lý đang xem xét vụ việc, đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng với các nhà tài trợ trong nước và sẵn sàng thực hiện những hành động pháp lý nếu cần thiết.

Hiện tại, fanpage MUT vẫn duy trì hoạt động bình chọn và cập nhật kết quả. Thí sinh Philippines dẫn đầu, tiếp theo là Hương Giang của Việt Nam và người đẹp Indonesia. Theo thông báo ban đầu, bình chọn sẽ kéo dài đến ngày 5/11.

Cuộc bình chọn top 10 'Special Dinner & Talk Show'.

Cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra từ ngày 2/11 tại Thái Lan với sự tham dự của gần 120 thí sinh đến từ khắp thế giới. Các thí sinh đang khởi động với hoạt động chụp hình, quay phim và giao lưu.

Trước đó, tổ chức Miss Universe có sự thay đổi lớn về ban lãnh đạo. Ngày 31/10, MUO thông báo bổ nhiệm ông Mario Búcaro vào vị trí CEO sau khi Anne Jakrajutatip - nữ doanh nhân chuyển giới người Thái Lan - từ chức hồi tháng 5. Ông Mario, nhà ngoại giao người Guatemala, từng nắm giữ vai trò Phó Chủ tịch Quan hệ Quốc tế của tổ chức MUO từ tháng 1/2024.