Chủ đề Met Gala 2024 châm chọc Kim Kardashian mặc váy Marilyn Monroe năm ngoái?

Thứ Hai đầu tiên của tháng 5 là “Đêm lớn nhất của giới thời trang”, chào đón hàng nghìn người nổi tiếng, biên tập viên, nhà tạo mẫu,... đến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của Thành phố New York để tham dự buổi lễ được mong chờ nhất trong năm.

Được tổ chức bởi Tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ Anna Wintour, Met Gala là sự kiện thường niên tràn ngập sự hào nhoáng. Hàng năm, Met Gala tổ chức một cuộc triển lãm mới tại Viện trang phục, gần đây tiết lộ rằng màn trình diễn mùa xuân 2024 sẽ có tựa đề Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Sleeping Beauties: Reawakening Fashion sẽ mở cửa cho công chúng sau khi Met Gala kết thúc, đón khách từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 2 tháng 9 năm 2024. Buổi trưng bày sẽ có sự xuất hiện của 250 bộ váy quý hiếm mang đậm lịch sử từ bộ sưu tập của Viện Trang phục. Những món đồ này có niên đại từ thế kỷ 17 và không bao giờ được mặc lại, được thiết kế bởi những nhà mốt sang trọng đẳng cấp thế giới. Từ Christian Dior cho đến những tác phẩm kinh điển vượt thời gian của Elsa Schiaparelli, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion được thực hiện và tập hợp bởi giám tuyển người Anh Andrew Bolton.

Chủ đề này đã thúc đẩy một cuộc tranh luận thú vị: chủ đề Met Gala năm 2024 có phải là một lời châm chọc tinh tế đối với ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân đa tài Kim Kardashian?

Nhân vật truyền thông 43 tuổi nổi tiếng mặc chiếc váy “Chúc mừng sinh nhật, ngài Tổng thống” năm 1962 của Marilyn Monroe trong thảm đỏ Met Gala năm 2023. Suy đoán xuất hiện sau khi Kardashian nỗ lực hết sức để mặc vừa chiếc váy vốn dành cho người nhỏ nhắn, đã không được mặc hàng chục năm qua, giữ vị trí cao trong lịch sử thời trang. Sự biến đổi mạnh mẽ của cô rất được mong đợi, phù hợp với câu chuyện Karl Lagerfeld: A Line of Beauty năm ngoái. Triển lãm kỷ niệm sự nghiệp kéo dài bảy thập kỷ của Lagerfeld và tôn vinh sự ra đi của ông với 150 tác phẩm nguyên bản.

Chiếc váy nạm kim cương giả của Monroe đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi, ngày càng gây chú ý cho sự khéo léo tinh tế và hình dáng đặc biệt của nó. Người sáng lập SKIMS đã đi sâu vào lịch sử nước Mỹ với mong muốn khắc họa một khoảnh khắc khó quên trong thời hiện đại. Một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thay đổi kiểu tóc kéo dài 14 giờ đã được thực hiện trước ngày trọng đại, thể hiện sự cam kết vô bờ bến của cô đối với di sản to lớn của Monroe.

Trong khi thu hút sự chú ý của quốc tế, Kardashian cuối cùng lại vấp phải những lời chỉ trích tàn nhẫn từ các nhà sử học cũng như chuyên gia thời trang. Sau khi Met Gala kết thúc, hình ảnh chiếc váy đính sequin với những vết rách ở phía sau và những viên pha lê rơi xuống khiến bộ trang phục trở nên nhếch nhác. Scott Fortner, chủ sở hữu bộ sưu tập tư nhân lớn nhất trong kho lưu trữ của Marilyn Monroe, cáo buộc rằng chiếc váy "thực sự bị treo lơ lửng trên chỉ" và tiết lộ một hình ảnh chi tiết được chia sẻ bởi một du khách tại Bảo tàng Ripley's Believe it Or Not ở Hollywood, California.

Mặc dù được chăm sóc đặc biệt để tránh làm hỏng chiếc váy nhưng món đồ này vẫn bám chặt vào cơ thể của Kardashian, khiến cô bị hạn chế cử động. Các nhân viên của Viện Trang phục đã nêu lên mối lo ngại ngay sau Met Gala, khi chứng kiến ​​​​nhà thiết kế ban đầu Bob Mackie, cũng như người phụ trách Sarah Scaturro và Chaédria LaBouvier chỉ trích Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vì đã cho phép Kardashian mặc hiện vật lịch sử.

Triển lãm Sleeping Beauties: Reawakening Fashion khẳng định rằng các trang phục mỏng manh phải được bảo quản bằng mọi giá, đồng thời khôi phục quy định 250 bộ váy được trưng bày không bao giờ được mặc lại. Chủ đề tiếp tục mở rộng về bộ trang phục gây tranh cãi của Kardashian, hạn chế cô mắc lỗi tương tự hai lần. Những người xem từ xa đang suy đoán rằng chủ đề mới nhắm vào những sai lầm trước đây của ngôi sao, chỉ ra rằng chiếc váy đính đá của cô là một thất bại nặng nề. Sự thiếu tôn trọng của cô đối với trang phục lịch sử là điều hiển nhiên, gây náo động trong việc bảo tồn những khoảnh khắc lịch sử đã đến và đi. Vẫn chưa rõ đó có phải là cú đâm trực tiếp vào những hành vi sai trái trước đây của cô ấy hay không, nhưng chắc chắn đó là một lời chỉ trích tinh vi không thể bỏ qua.

