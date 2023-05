Chân dài nước Mỹ mặc nóng bỏng hơn sau khi chia tay "ông chú bụng phệ" Leonardo DiCaprio

Camila Morrone sinh năm 1997, là diễn viên, người mẫu mang hai quốc tịch Argentina và Mỹ, được nhiều khán giả biết đến khi tham gia diễn xuất trong bộ phim tài liệu My Own Private River. Tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ thực sự nổi tiếng khi công khai hẹn hò với nam tài tử Titanic Leonardo DiCaprio. Cuối tháng 8 năm ngoái, cả 2 người đã chia tay do khoảng cách địa lý. Nhưng một số tờ báo cho rằng, do không muốn yêu người trên 25 tuổi nên Leo đã quyết định "đường ai nấy đi" với chân dài nước Mỹ.

Theo Hollywood Reporter đưa tin, kể từ sau khi chia tay Leo, Camila dường như có sự thay đổi trong phong cách ăn mặc. Điển hình như trong đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh - Met Gala vừa qua, nàng mẫu 26 tuổi xuất hiện ấn tượng với thiết kế đầm đen của nhà mốt Rodarte, phối với trang sức của thương hiệu Fred Leighton. Bộ trang phục của Camila được tờ tạp chí Harper's Bazaar Anh xếp vào top 10 xiêm y đẹp nhất trên thảm đỏ Met Gala 2023.

Chân dài quốc tịch Argentina - Mỹ diện đầm đuôi cá màu đen cùng phần trên xuyên thấu được che chắn bằng vạt cổ chất liệu ren trắng trên thảm đỏ Met Gala 2023 - chủ đề là Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (tạm dịch: Karl Lagerfeld: Đường nét của vẻ đẹp).

Về phong cách thời trang đời thường, người đẹp cũng được đánh giá cao khi lăng xê hàng loạt những mốt mặc hot nhất mùa hè năm nay như quần cạp trễ mang phong cách Y2K, xu hướng "no bra". Ngoài ra, không thể không kể đến những chiếc váy lụa 2 dây và dáng midi mang phong cách hoài cổ, sang trọng - biểu tượng gắn liền với Old Hollywood (ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ trong khoảng 1920-1960).

Vogue cũng nhận định, kiểu váy này đang là thiết kế gợi cảm nhất trong mùa hè năm nay nhờ chất liệu mềm mại, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Camila sở hữu BST váy lụa với các thiết kế đa dạng và tính linh hoạt. Chân dài nước Mỹ mặc váy lụa cả vào ban ngày lẫn ban đêm tùy cách phối đồ. Cô yêu thích nhất là váy đen vì nó không kén da, lại tôn dáng.

Không chỉ gây ấn tượng với phong cách ăn mặc quyến rũ, trang Hollywood Reporter cho hay, sự nghiệp của Camila cũng có nhiều khởi sắc. Cuối tháng 4, cô được chọn làm người mẫu quảng cáo cho BST của thương hiệu túi Reformation, được lấy cảm hứng từ bộ phim Daisy Jones & The Six do cô thủ vai chính.

Ngoài ra, cô còn thực hiện chiến dịch mùa lễ hội cho Burberry, chiến dịch của Moschino và Victoria's Secret (dòng Pink), đồng thời tham gia Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture và góp mặt tại Chanel Fragrance Show diễn ra ở Paris. Sắp tới Camila còn diễn xuất vai chính trong bộ phim Gonzo Girl do Patricia Arquette làm đạo diễn.

