Campuchia bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ vào phút chót

Ngày 1/11, công ty ElevenTo9 (chủ sở hữu bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia) đã đăng thông báo về việc không gửi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025 Neary Socheata sang Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74.

Lý do mà ElevenTo9 đưa ra là do Neary Socheata đã từ chối tham gia một cuộc họp để thảo luận về việc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025 Neary Socheata.

Bên cạnh đó, ElevenTo9 cho biết họ lo ngại về tình hình bất ổn giữa Campuchia và Thái Lan trong thời gian qua. ElevenTo9 mong muốn cử người chiến thắng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 ở Puerto Rico vào năm 2026.

Công ty ElevenTo9 khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm về an toàn, uy tín hoặc bất kỳ rủi ro nào nếu Neary Socheata quyết định tự tham gia cuộc thi tại Thái Lan mà không được cho phép.

Sự việc gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh Neary Socheata ngồi khóc giữa đống hành lý chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gây bình luận trái chiều.

Hiện nhiều fan của Neary Socheata kêu gọi cô tiếp tục tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Tuy nhiên, người đẹp vẫn chưa có động thái nào về việc rút lui hay tiếp tục tham gia cuộc thi.

Trước đó, Neary Socheata chia sẻ những hình ảnh tất bật chuẩn bị hành lý để sang Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô dự định mang theo 19 vali bao gồm quần áo, phụ kiện cho hơn 20 ngày dự thi.

Khán giả tiếc nuối nếu Neary Socheata không có cơ hội thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì người đẹp là thí sinh sáng giá của khu vực châu Á. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025 hôm 12/9.

Neary Socheata là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và doanh nhân. Cô là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Campuchia với trang cá nhân Instagram có gần 360.000 người theo dõi và kênh TikTok có hơn 1,3 triệu người theo dõi.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025, cô được đánh giá là thí sinh đa năng, vừa sáng tạo vừa kinh doanh, truyền cảm hứng trên hành trình chinh phục vương miện. Với vai trò ca sĩ, cô đã phát hành nhạc trên Spotify, được sự đón nhận tích cực của khán giả Campuchia. Cô cũng là nhà sáng lập của một thương hiệu chăm sóc da.

Năm ngoái, đại diện Campuchia tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mexico là người đẹp Davin Prasath. Cô làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ có con đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia.