Buổi trình diễn nam giới mùa thu 2024 của Louis Vuitton được tổ chức ở Hồng Kông

Đại lộ Ngôi sao của Tập đoàn K11 sẽ là bối cảnh hoàn hảo cho buổi trình diễn Pre-Fall 2024 dành cho nam sắp tới của Louis Vuitton, với sự hợp tác của K11 MUSEA, cả hai đều là một phần không thể thiếu của dự án phát triển lớn K11 Victoria Dockside nhằm mục đích mang đến trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa, thương mại, giải trí, khách sạn và công sở trên bờ sông Tsim Sha Tsui, Hồng Kông. Sự kiện thương hiệu của Tập đoàn LVMH dự kiến ​​diễn ra vào thứ Năm, ngày 30 tháng 11 và sẽ nâng cao hơn nữa danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm kinh tế và văn hóa thịnh vượng, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những thủ đô thời trang hàng đầu thế giới.

Sản phẩm trí tuệ của Adrian Cheng (Giám đốc điều hành của New World Development và Người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn K11) - người mới đây đã công bố quan hệ đối tác để hỗ trợ thương hiệu 1017 ALYX 9SM của Matthew M. Williams - K11 MUSEA, là một giai đoạn của trung tâm Châu Á về các sự kiện văn hóa. Thương mại và nghệ thuật đẳng cấp thế giới. Và sau khi ra mắt tại Tuần lễ thời trang nam Paris với show diễn nam Xuân/Hè 2024 tại Pont Neuf, giám đốc sáng tạo Pharrell Williams sẽ mang tầm nhìn của mình và bộ sưu tập nam Pre-Fall 2024 đến Hồng Kông, góp phần và mở rộng tầm nhìn của người châu Á.

Adrian Cheng và Pharrell Williams.

“Sự tái sinh của Hồng Kông là một hành trình đầy cảm hứng, một tinh thần đồng nghĩa với nhà mốt Louis Vuitton, nơi chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cho một sự kiện quan trọng như vậy. Bộ sưu tập dành cho nam giới Pre-Fall 2024 mang tính biểu tượng của nhà mốt sẽ sớm ra mắt và mở ra một kỷ nguyên mới về nghệ thuật, văn hóa và phong cách. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Sự kiện Văn hóa và Nghệ thuật Hồng Kông, tôi hoàn toàn cam kết tham gia tích cực vào việc biến Hồng Kông như một trung tâm văn hóa toàn cầu. Buổi trưng bày độc đáo này tại K11 Victoria Dockside mang tính biểu tượng sẽ củng cố vị thế của Hồng Kông như một trung tâm văn hóa và kinh tế thịnh vượng. Nó cũng sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thành phố của chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi hướng tới tầm nhìn trở thành một trong những thủ đô thời trang có ảnh hưởng nhất trên thế giớ”. Tiến sĩ Adrian Cheng phát biểu, Người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn K11 và Chủ tịch Hong Kong Mega Át.

Sự xuất hiện của buổi trình diễn dành cho nam giới Pre-Fall 2024 của Louis Vuitton sẽ đánh dấu một bước đột phá hơn nữa trong việc coi K11 MUSEA như một trung tâm thời trang, kỹ thuật số và nghệ thuật hiện đại. Trước đây, trung tâm nghệ thuật này đã chứng tỏ mình nổi bật ở phương Đông khi tổ chức Tuần lễ phim Cannes năm 2019, tôn vinh sự sáng tạo và điện ảnh với sự hỗ trợ của Pierre Lescure, Thierry Frémaux và Adrian Cheng; mà còn vào năm 2021, tại K11 NIGHT với triển lãm “Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion” do Carine Roitfeld và Cheng phụ trách, với triển lãm “METAVISION NFT (2022)” dành riêng cho nghệ thuật kỹ thuật số và “City As Studio” năm nay do Jeffrey Deitch phụ trách, người đã khám phá thế giới graffiti và nghệ thuật đường phố. Và trong số các cuộc triển lãm sắp tới, video sắp đặt của Korakrit Arunanondcha sẽ là triển lãm cuối năm, một phần của K11 NIGHT trên Cung điện Ký ức. Đồng thời, K11 MUSEA và YouTube sẽ hợp tác để tạo ra quán cà phê pop-up YouTube đầu tiên trên thế giới mang tên Rhythm & Brews, nhằm nâng cao mối quan hệ đặc biệt giữa văn hóa đại chúng và lối sống đương đại.

"Savoir-Faire: Bậc thầy thủ công trong thời trang" do Carine Roitfeld và Adrian Cheng phụ trách.

K11 Night William Chang, Nhà thiết kế Sản xuất Triển lãm và Adrian Cheng.

"City As Studio" do Jeffrey Deitch phụ trách.

Tuần phim Cannes ở Hồng Kông.

