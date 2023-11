Rihanna đeo đồng hồ 400.000 đô la Mỹ vào chân

Rihanna không lạ gì khi hợp tác với người bạn lâu năm Jacob Arabo của Jacob & Co. khi thường xuyên tạo nên một màn ra mắt hào nhoáng cùng nhau. Tại buổi biểu diễn Super Bowl LVII, Rihanna đã đeo chiếc đồng hồ màu đỏ Jacob & Co. Brilliant Northern Lights trị giá 72.000 đô la, trong khi tại buổi trình diễn Louis Vuitton đầu tiên của Pharrell, cô đeo chiếc vòng cổ đồng hồ Jacob & Co. trị giá đô la.

Trong buổi ra mắt hoành tráng tại Las Vegas F1 Grand Prix, Rihanna đã đeo một chiếc vòng chân đồng hồ có đá được thiết kế riêng của Jacob & Co. Phối hợp với nhà mốt trang sức sang trọng, vòng chân đồng hồ tùy chỉnh của Rihanna có 70 carat kim cương tròn và ngọc lục bảo. được làm bằng vàng trắng 18K. Là minh chứng cho tay nghề khéo léo của Jacob & Co. và óc thẩm mỹ có tầm nhìn đáng kinh ngạc của Rihanna, tác phẩm này đã củng cố mối quan hệ của bộ đôi theo thời gian.

Vòng chân đồng hồ dường như có ba hàng kim cương làm dây đeo trong khi toàn bộ mặt đồng hồ được bao phủ bởi kim cương. Rihanna đã mặc trang phục toàn màu đen và chọn chiếc vòng chân làm điểm nhấn cho mình. Vị trí độc đáo của một món đồ đắt tiền như vậy là điều đặc biệt của Rihanna, khi biết rằng bản thân món đồ đó vẫn nổi bật dù thế nào đi nữa.

