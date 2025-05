Jennie (BlackPink) kín đáo vẫn ăn đứt Lisa diện quần như nội y ở Met Gala

Đến hẹn lại lên, "đại tiệc thời trang" Met Gala trở lại vào thứ 2 đầu tiên của tháng 5. Sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Metropolitan ở thành phố New York, Mỹ, do Tổng Biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour chủ trì.

Colman Domingo chiếm hết sự chú ý khi mặc áo choàng Valentino màu xanh sáng, dường như để tưởng nhớ nhà báo thời trang quá cố André Leon Talley. Năm 2025, chủ đề của Met Gala là Superfine: Tailoring Black Style, tôn vinh phong cách thời trang may đo của người da đen. Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay hướng đến khám phá tầm quan trọng của trang phục và phong cách đối với việc hình thành bản sắc của người da đen trong cộng đồng người di cư Đại Tây Dương. Quy định về trang phục là Tailored for You (thời trang thiết kế, may đo riêng). Tạp chí Vogue chỉ ra yêu cầu này mang ý nghĩa tôn vinh vẻ ngoài phản ánh phong cách cá nhân của một người. Ảnh: Getty Images.

Lisa (BlackPink) xuất hiện trên thảm đỏ với set đồ đen đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Người đẹp Thái Lan khoe trọn vẹn đôi chân với tất lưới và chiếc quần siêu ngắn, không khác gì nội y. Ảnh: Getty Images.

Cũng chọn tông đen chủ đạo, Jennie trông kín đáo, hơi hướm menswear trong set đồ Chanel cổ điển. Không cần lộ da thịt, rapper BlackPink vẫn dễ dàng gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Getty Images.

Rosé tạo dáng bên ngoài bảo tàng. Cô chọn vest kết hợp áo choàng màu đen. Ảnh: Twitter.

Sabrina Carpenter trung thành với bodysuit. Thiết kế lần này đến từ Louis Vuitton. Ảnh: Getty Images.

Anne Hathaway thanh lịch với sơ mi trắng và chân váy sọc ngang của Carolina Herrera. Điểm nhấn là vòng cổ kim cương cỡ đại. Ảnh: Shutterstock.

Dua Lipa giống như số đông khách mời khác, mặc trang phục đen. Cô diện thiết kế của Chanel. Ảnh: Getty Images.

Zendaya thanh lịch với bộ vest Louis Vuitton. So với những lần xuất hiện trước đó, bộ đồ này được đánh giá ở mức an toàn. Ảnh: Getty Images.

Cũng chọn phong cách tương tự Zendaya, Zoe Saldaña, Mona Patel (mặc Thom Browne, từ trái sang phải) và Jordan Roth (mặc LaQuan Smith) gây ấn tượng hơn. Ảnh: Getty Images.

Gigi Hadid mặc váy Miu Miu, tái hiện hình ảnh nữ ca sĩ da màu biểu tượng của thế kỷ 20 Josephine Baker (1906-1975). Ảnh: Getty Images.

Miley Cyrus trông nhợt nhạt trong set váy hai mảnh của Alaïa. Ảnh: Getty Images.

Sydney Sweeney nóng bỏng với váy đuôi cá lấp lánh của Miu Miu. Ảnh: AP.

Bộ đồ của Demi Moore khá lạ mắt, với thiết kế phần trên. Nó thuộc về nhà mốt Thom Browne. Ảnh: Getty Images.

Nicole Kidman hóa mỹ nhân Hollywood cổ điển trong bộ váy của Balenciaga Couture. Khó có thể tin nữ diễn viên đã 58 tuổi. Ảnh: Getty Images.