"Bà chủ quán phở" Chi Pu tiết chế gu mặc vẫn khoe được trọn hình thể đẹp ở Trung Quốc

Mới đây, thông tin Chi Pu tiếp tục tham gia đêm hội "Song thập nhất" nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH. Được biết, "Song thập nhất" quy tụ rất nhiều cái tên đình đám như Dịch Dương Thiên Tỉ, Cung Lâm Na, Huỳnh Hiểu Minh, Tô Hữu Bằng, Lưu Đào, Thành Nghị, La Vân Hi, Quan Hiểu Đồng, Trương Uyển Thanh, Vương Tử Hào, Vương Hạc Nhuận, Tô Vận Oánh…

Chi Pu xuất hiện trên poster của đêm hội "Song thập nhất". Đây là sự kiện lớn do Tmall tổ chức hàng năm, quy tụ nhiều sao "khủng" với sân khấu có sức chứa hơn 100.000 người. Stylist Hoàng Ku cũng là người đồng hành cùng Chi Pu tại "Song thập nhất". Khán giả Việt - Trung đều mong đợi phần thể hiện cực kỳ bùng nổ của cô.

Sau khi "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" kết thúc, Chi Pu nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Trung Quốc. Cách đây ít lâu, người đẹp Việt còn được mời tham gia chương trình "Xin chào thứ 7" để quảng bá cho "Hương vị Trung Hoa" được netizen hưởng ứng nhiệt tình.

Mỗi lần xuất hiện, Chi Pu luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài chỉn chu cùng phong cách thời trang nổi bật. Vốn gắn liền với hình tượng gợi cảm nhưng kể từ khi hoạt động tại thị trường xứ tỷ dân, Chi Pu có nhiều sự thay đổi trong phong cách ăn mặc.

Đồng hành cùng Chi Pu trong nhiều năm, không thể không kể đến stylist Hoàng Ku. Anh cũng tiết lộ thêm: "Tôi giúp Chi Pu tạo nên một hình ảnh chỉn chu nhất, gần gũi nhất, tạo thiện cảm để khán giả có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một phong cách đẹp vừa vặn, hợp mắt với tất cả công chúng, trong đó tôi đề cao nhất là trang phục có chút nữ tính và ngọt ngào, không quá xa xỉ, cũng không quá cá tính, gợi cảm vừa đủ. Mọi thứ đều nằm ở mức vừa vặn để có thể tiếp cận đa dạng đến nhiều tầng lớp khán giả".

Sau khi sang Trung Quốc, Chi Pu có sự tiết chế hơn trong cách ăn mặc.

Hoàng Ku lựa chọn chủ yếu là loạt trang phục đến từ các local brand Việt để giúp quảng bá thời trang Việt ra thế giới. "Chọn cho Chi Pu mặc những bộ quần áo Made In Vietnam, tôi muốn khoe với khán giả quốc tế, rằng thời trang Việt Nam đẹp lắm! Và để đảm bảo tính đương đại, tôi thường lựa chọn các trang phục may sẵn (ready to wear), thay vì đặt thiết kế riêng cho Chi", Hoàng Ku chia sẻ.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trên các show thực tế, chương trình tạp kỹ tại xứ Trung, những hình ảnh của Chi Pu càng được nhiều fans khen ngợi về phong cách cá nhân. Anh tâm sự, Chi Pu là một cô nàng cá tính, không thích cố định ở một phong cách nào. Đặc biệt là hoạt động song song cả 2 thị trường, Hoàng Ku cũng cần phải lựa chọn trang phục kỹ càng hơn cho cô. Anh tránh chọn những trang phục quá hở hang hoặc có thể gây hiểu lầm về văn hóa, phong tục tập quán cho Chi Pu. "Tôi cũng cần lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các khán giả Trung Quốc để sửa đổi, giúp Chi chiếm được cảm tình của khán giả nước ngoài qua phong cách cá nhân", anh nói.

Phong cách thời trang của Chi Pu trên show "Hương vị Trung Hoa" được netizen Trung Quốc đặc biệt yêu thích.

