Những thói quen tai hại mùa nắng nóng khiến da sạm nám, lão hóa nhanh

Bỏ qua hoặc thoa kem chống nắng không đúng cách

Kem chống nắng được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất để bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hình thành thói quen sử dụng kem chống nắng hằng ngày hoặc chỉ thoa khi đi biển, đi du lịch.

Thực tế, tia UV có thể tác động đến da ngay cả khi trời râm mát hoặc khi ngồi trong văn phòng gần cửa sổ.

Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài mà không được bảo vệ có thể làm tăng nguy cơ: Sạm da và không đều màu da. Hình thành nám và tàn nhang. Xuất hiện nếp nhăn sớm. Mất độ đàn hồi của da. Đẩy nhanh quá trình lão hóa. Tăng nguy cơ tổn thương tế bào da.

Bên cạnh việc quên thoa kem chống nắng, nhiều người còn mắc sai lầm như bôi quá ít, không thoa lại sau vài giờ hoặc chỉ bôi ở vùng mặt mà bỏ qua cổ, tai và tay. Điều này khiến hiệu quả bảo vệ da giảm đáng kể.

Kem chống nắng được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất để bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV.

Để đạt hiệu quả tốt hơn, nên thoa kem chống nắng khoảng 15 - 30 phút trước khi ra ngoài và bôi lại sau mỗi 2 - 3 giờ nếu hoạt động ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi.

Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày

Trong những ngày nóng bức, cảm giác da bóng dầu và bết dính khiến nhiều người liên tục rửa mặt với mong muốn giữ da sạch sẽ. Tuy nhiên, đây lại là thói quen có thể gây phản tác dụng.

Lớp dầu tự nhiên trên da đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ giúp duy trì độ ẩm và chống lại các tác nhân từ môi trường. Khi rửa mặt quá thường xuyên hoặc sử dụng các sản phẩm làm sạch có tính tẩy mạnh, lớp màng bảo vệ này dễ bị phá vỡ.

Khi đó, làn da dễ gặp các vấn đề như: Da khô căng sau khi rửa mặt. Kích ứng và nhạy cảm hơn. Da tiết dầu nhiều hơn để bù lại lượng dầu đã mất. Lỗ chân lông dễ bị bít tắc. Tăng nguy cơ nổi mụn.

Đặc biệt, với người có làn da dầu, việc rửa mặt quá nhiều không giúp giảm dầu lâu dài mà còn khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn.

Không uống đủ nước trong thời tiết nắng nóng

Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước nhanh hơn thông qua mồ hôi. Khi lượng nước nạp vào không đủ, không chỉ sức khỏe tổng thể bị ảnh hưởng mà làn da cũng chịu nhiều tác động tiêu cực.

Khi lượng nước nạp vào không đủ, không chỉ sức khỏe tổng thể bị ảnh hưởng mà làn da cũng chịu nhiều tác động tiêu cực.

Da thiếu nước thường xuất hiện các biểu hiện như: Khô ráp. Xỉn màu. Thiếu sức sống. Dễ bong tróc. Giảm độ đàn hồi. Xuất hiện nếp nhăn nhỏ.

Nhiều người lầm tưởng rằng da dầu không cần bổ sung nước. Tuy nhiên, thực tế da dầu vẫn có thể bị thiếu nước. Khi đó, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn để bù đắp, khiến da càng bóng nhờn và dễ nổi mụn.

Bên cạnh việc uống đủ nước mỗi ngày, bạn nên tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu nước và chất chống oxy hóa như dưa hấu, cam, bưởi, dưa leo, cà chua và các loại rau xanh.

Những thực phẩm này không chỉ giúp cơ thể duy trì đủ nước mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi, góp phần bảo vệ làn da trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ duy trì vẻ tươi trẻ, khỏe mạnh cho da.

Thường xuyên chạm tay lên mặt

Đây là một thói quen rất phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Trong suốt một ngày, bàn tay tiếp xúc với vô số bề mặt chứa vi khuẩn, bụi bẩn và dầu thừa.

Khi liên tục sờ tay lên mặt, các tác nhân này có thể được chuyển trực tiếp lên da, làm tăng nguy cơ: Bit tắc lỗ chân lông. Nổi mụn đầu đen. Mụn viêm. Kích ứng da. Nhiễm khuẩn da. Tình trạng này càng dễ xảy ra trong mùa hè khi da tiết nhiều dầu và mồ hôi hơn bình thường.

Khi liên tục sờ tay lên mặt, các tác nhân này có thể được chuyển trực tiếp lên da, làm tăng nguy cơ: Bít tắc lỗ chân lông...

Ngoài việc hạn chế chạm tay lên mặt, bạn cũng nên chú ý vệ sinh thường xuyên các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da như điện thoại di động, khẩu trang, gối ngủ, khăn mặt và cọ trang điểm.

Đây là những vật dụng dễ tích tụ bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Nếu không được làm sạch định kỳ, chúng có thể góp phần gây bít tắc lỗ chân lông, kích ứng da và làm tăng nguy cơ nổi mụn, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng ẩm.

Thời tiết nắng nóng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn tạo áp lực lớn lên làn da. Những thói quen như bỏ qua kem chống nắng, rửa mặt quá nhiều, uống không đủ nước hay thường xuyên chạm tay lên mặt có thể âm thầm làm suy giảm sức khỏe làn da và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Chủ động thay đổi các thói quen chăm sóc da hằng ngày, kết hợp bảo vệ da đúng cách sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng và hạn chế các tổn thương do môi trường trong suốt mùa hè.