Ai ngờ "nàng dâu" đáng ghét nhất phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" lại gợi cảm đến thế

Nguyễn Kiều My sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim Hôn nhân ngõ hẹp, Cả một đời ân oán, Zippo, mù tạt và em, Cô gái nhà người ta, Đừng bắt em phải quên, Ngày mai bình yên... Mới đây, Kiều My tiếp tục gây chú ý khi hóa thân vào nhân vật Tuyết phim Dưới bóng cây hạnh phúc. Nhân vật Tuyết do Kiều My thủ vai bị người xem phản ứng vì có tính cách đỏng đảnh, lười nhác, sĩ diện và ưa hưởng thụ.

Kiều My từng đoạt giải nhất cuộc thi HHT Concert 2011, giải nhì cuộc thi ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011, giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, giải nhất ICON Tài Năng của cuộc thi HHT Icon năm 2011 và đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012.

Diễn viên Kiều My trong vai Tuyết phim "Dưới bóng cây hạnh phúc".

Kiều My cũng chia sẻ, trước khi đọc kịch bản, cô đã xác định nhân vật của mình chắc chắn sẽ bị khán giả ghét nên không cảm thấy buồn hay áp lực trước những bình luận tiêu cực. "Nói thật, đặt mình vào nhân vật tôi cũng thấy Tuyết không thể chấp nhận nổi. Cô ấy khá xấu tính và vô duyên. Tuy nhiên, khán giả theo dõi phim, về sau sẽ hiểu vì sao Tuyết lại cư xử như vậy", cô bộc bạch.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng, biểu cảm của Kiều My khá cau có kể cả trong những phân cảnh thoải mái nhất. Kiều My giải thích, cô bị tật ở lông mày. "Thú thật, đã có những lần tôi cố gắng khắc phục, tiết chế và tập trước gương nhiều lần nhưng khi xem lại, hiệu quả của những cảnh quay đó không được như ý muốn nên tôi quyết định, chấp nhận mình xấu một chút nhưng thể hiện được đúng bản chất của nhân vật. Tôi nghĩ, một diễn viên tiết chế quá nhiều trên cơ mặt sẽ không còn biểu cảm nữa", Kiều My chia sẻ.

Gu mặc gợi cảm ở ngoài đời của Kiều My.

Sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối nên Kiều My thường được đạo diễn giao cho những vai khá điệu đà, ăn sung mặc sướng. Chính vì thế, cô rất chú trọng đến lựa chọn trang phục cũng như giữ dáng để lên hình sao cho hoàn hảo nhất. Còn ở ngoài đời, Kiều My cũng thử nghiệm rất nhiều phong cách khác nhau chứ không thích bó mình vào một phong cách nhất định.

Kiều My thường đóng những vai tiểu thư, ăn mặc đẹp nhờ có gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối.

Nói về gu thời trang của mình, Kiều My cho hay: "Tôi cũng cảm thấy may mắn khi có thân hình phù hợp với nhiều kiểu dáng khác nhau: Lúc trẻ trung cá tính, khi dịu dàng nữ tính và có lúc tôi lại muốn mình gợi cảm, quyến rũ một chút".

Kiều My thử nghiệm nhiều phong cách để mang đến hình ảnh đa dạng hơn.

