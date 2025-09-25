Á hậu Quỳnh Anh: 'Tôi tiếc nuối vì không được thi Miss Universe 2025'

Tối 24/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang là thí sinh Việt Nam tham gia Miss Universe lần thứ 74, diễn ra tại Thái Lan tháng 11. Trước đó ít giờ, Quỳnh Anh - người đẹp được nhiều khán giả dự đoán giành quyền dự thi - đăng bài viết chia sẻ cảm xúc về việc này.

Á hậu cho biết cô lắng nghe, tiếp nhận nhiều ý kiến, trân trọng từng lời ủng hộ và cảm ơn những góp ý thẳng thắn. "Khen hay chê đều là dữ liệu quý để tôi hoàn thiện, không chỉ ở một cuộc thi mà cho cả con đường nghề nghiệp lâu dài. Tôi hiểu cảm giác mong đợi của những người yêu quý mình, và nói không tiếc là không đúng. Tiếc nuối là có thật. Nhưng tôi chọn nhìn thẳng, các quyết định thuộc thẩm quyền của đơn vị tổ chức. Tôi không tìm đặc quyền mà chọn tiếp tục làm việc nghiêm túc, bồi đắp năng lực, bản lĩnh sân khấu, ngoại ngữ, hình thể, các dự án cộng đồng. Đó là những yếu tố tạo nên giá trị bền vững của bất cứ hoa hậu, á hậu nào", Quỳnh Anh bày tỏ.

Bên cạnh đó, mỹ nhân 26 tuổi khẳng định "luôn dõi theo và hết lòng ủng hộ" gương mặt Việt Nam thi Miss Universe lần thứ 74.

Á hậu Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, cao 1,73 m, số đo ba vòng 82-63-93 cm, từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Cô được biết đến khi trở thành á quân The Face Vietnam 2018, gây ấn tượng nhờ gương mặt góc cạnh, biểu cảm trong các phần chụp hình và kỹ năng catwalk tốt. Năm 2021, chân dài giành vị trí quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á), sau đó đoạt ngôi á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.