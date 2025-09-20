9 kiểu váy đẹp cho phụ nữ ngoài 40 tuổi

Theo Women's Health, phụ nữ ngoài 40 tuổi có đặc điểm hình thể phần mỡ thường dồn nhiều ở vùng bụng, hông và đùi thay vì chỉ ở mông hoặc ngực như giai đoạn 20-30 tuổi. Da mỏng hơn và giảm săn chắc nếu không tập luyện nghiêm túc. Vì vậy, khi chọn váy, bạn nên ưu tiên những thiết kế khắc phục được khuyết điểm này.

Theo WWW, váy chữ A có điểm mạnh là phần trên ôm vừa phải, phần dưới xòe nhẹ, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, che khéo vòng hông hoặc đùi, đồng thời tạo cảm giác eo thon gọn. Phụ nữ ngoài 40 tuổi diện đầm này toát lên vẻ thanh lịch, giấu được vòng hai.

Váy ôm nhẹ tối giản phù hợp người có ba vòng cân đối. Thỉnh thoảng, phụ nữ trung niên có thể đổi sang các bộ đầm ôm họa tiết màu sắc sặc sỡ, giúp tạo vẻ trẻ trung, tươi mới.

Đầm quấn cũng là một trong những thiết kế tôn hình thể. Đặc điểm của loại đầm này là tạo ra đường cong cơ thể, phần cổ chữ V giúp chủ nhân tăng vẻ quyến rũ vừa phải, đồng thời tạo cảm giác cổ cao hơn, người thanh mảnh hơn.

Bạn còn có thể chọn đầm suông dài tới đầu gối, có tác dụng giấu dáng, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được sự sang trọng.

Đầm xếp nếp được ví như "vũ khí tung hỏa mù" hiệu quả, khiến người đối diện khó có thể nhận ra khuyết điểm hình thể của bạn. Những đường xếp còn tạo ra điểm nhấn, giúp tổng thể bớt nhàm chán so với đầm tối giản.

Cùng thể hiện vẻ gợi cảm, nhưng so với váy hai dây, đầm cổ yếm tạo ra vẻ cổ điển và thanh lịch hơn - phong cách phù hợp những người đứng tuổi.

Đầm empire với đặc điểm chiết eo cao ngay dưới ngực, tạo cảm giác eo gọn hơn, chân dài hơn. Phần trên nhấn vào vòng một, tôn lên vẻ nữ tính cho người mặc.

Váy sơ mi thuộc nhóm thiết kế kinh điển, tạo ra vẻ ngoài chững chạc mà vẫn giữ được sự gần gũi.

Đầm peplum tạo ra tỷ lệ thân hình đồng hồ cát, khiến phần hông có cảm giác đầy đặn hơn, eo bé lại, che bụng dưới hiệu quả.