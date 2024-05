4 item vừa thanh lịch vừa giúp bạn cải thiện chiều cao

Không chỉ các cô nàng có chiều cao hạn chế, ngay cả các chị em sở hữu vóc dáng cân đối, cao ráo cũng có xu hướng tìm kiếm các item thời trang giúp tôn tạo body, tạo cảm giác chân dài, eo thon hơn.

Chỉ cần khéo léo một chút trong cách lựa chọn và phối đồ, bạn chắc chắn sẽ cải thiện phần nào những khuyết điểm hình thể tưởng như không thể khắc phục. Không ít item thời trang còn giúp bạn trông vừa cao, vừa thon thả, vừa thanh lịch, trang nhã hơn, điển hình như 4 item dưới đây:

Set áo và chân váy dài

Chân váy dài luôn mang tới hiệu quả “hack” dáng cũng như tạo cảm giác lịch sự, sang trọng. Muốn item này đạt kết quả tối ưu trong việc kéo dài chân, bạn gái hãy kết hợp với các thiết kế áo đồng điệu để tạo thành set đồ hoàn chỉnh. Diện đồ theo set chẳng những không bao giờ lỗi mốt, nó còn giúp bạn trông thời thượng, quyến rũ hơn. Hai item đồng điệu về màu sắc, chất liệu cũng khiến cơ thể được kéo dài, tạo thành một khối liền mạch do đó giúp tăng chiều cao một cách tự nhiên. Thêm một đôi giày gót cao vừa phải sẽ giúp bộ outfit thêm nền nã, hài hòa.

Quần ống rộng màu be

Bất cứ quý cô nào cũng nên sở hữu ít nhất một chiếc quần ống rộng trong tủ, đặc biệt là màu be. Trang phục này được đánh giá cao về tính kín đáo, trang trọng, lịch sự song không vì thế chỉ giới hạn trong việc diện đi làm. Ngày cuối tuần dạo phố hay đi chơi, đi tiệc cùng bạn bè, bạn có thể ứng dụng quần ống rộng màu be bởi sắc màu nhã nhặn cùng thiết kế nịnh dáng. Bất kể mix với item nào, trang phục này cũng giúp bạn trông cao ráo, thanh thoát hơn. Hiệu quả nhất vẫn là phối quần be với sơ mi hoặc áo thun sơ vin gọn. Bạn cũng nên chọn quần cạp cao nếu muốn vóc dáng được cải thiện tối đa.

Áo khoác dáng lửng

Giờ đây, các quý cô không mặc áo khoác để giữ ấm. Họ chọn và diện một chiếc áo khoác đơn giản vì tính thời trang. Các thiết kế áo khoác dáng lửng đặc biệt có công năng tích cực với vóc dáng, được nhiều chị em yêu thích bởi độ trẻ trung, hợp thời và quan trọng là “hack” chiều cao. Kết hợp item này với quần, chân váy cạp cao, thêm một lớp áo tối giản bên trong, bạn đã có ngay set đồ hiện đại, lịch sự nhưng không kém phần tươi trẻ. Ngoài ra, khi diện áo khoác lửng, bạn nên ưu tiên các gam màu tươi sáng thay vì màu tối bởi màu tối hợp với mùa lạnh trong khi áo khoác lửng thường dùng trong ngày Hè.

Váy liền nhấn eo

Dù có sở hữu nhiều item thời trang đến đâu, váy liền vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng phái đẹp bởi dễ mặc, tôn dáng và hợp nhiều hoàn cảnh. Muốn chiều cao được cải thiện tối đa, bạn hãy chăm mặc các mẫu váy liền có nhấn, chiết nhẹ ở eo, giúp vóc dáng được định hình. Váy liền nhấn eo cũng là xu hướng lặp đi lặp lại qua các năm, hiếm khi lỗi thời và luôn được đánh giá cao về độ chỉn chu, thanh lịch hơn so với các thiết kế dáng suông rộng. Một số màu sắc hợp với không khí ngày Hè có thể kể đến như trắng, be, vàng mỡ gà, hồng phấn, xanh dương nhạt…

