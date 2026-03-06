8 chai nước hoa giá dưới 2 triệu đồng thích hợp làm quà tặng 8/3

Nhiều thương hiệu nước hoa nổi tiếng có phiên bản dung tích nhỏ hoặc dòng phổ biến với giá dưới 2 triệu đồng, phù hợp để tặng những người phụ nữ thân yêu.

Miss Dior Blooming Bouquet

Miss Dior Blooming Bouquet.

Miss Dior Blooming Bouquet mang phong cách nhẹ nhàng, nữ tính với mùi hương hoa cỏ thanh thoát. Hương đầu mở ra bằng cam bergamot tươi mát, sau đó chuyển sang hoa mẫu đơn và hoa hồng Damascus dịu dàng. Lớp hương cuối là xạ hương trắng giúp tổng thể mùi hương mềm mại và thanh lịch. Thiết kế chai thủy tinh trong suốt cùng chiếc nơ vải đặc trưng tạo cảm giác tinh tế, sang trọng. Mùi hương nhẹ nhàng giúp sản phẩm phù hợp dùng hằng ngày, đặc biệt với những người yêu phong cách nữ tính và lãng mạn.

Giá tham khảo: 1,7 triệu đồng (30 ml)

Versace Bright Crystal

Versace Bright Crystal.

Versace Bright Crystal nổi bật với mùi hương tươi mát và nữ tính. Hương đầu kết hợp yuzu và lựu tạo cảm giác thanh nhẹ, sau đó chuyển sang tầng hương hoa mẫu đơn, hoa sen và hoa mộc lan. Lớp hương cuối của xạ hương và gỗ mang lại cảm giác ấm áp và cân bằng. Thiết kế chai màu hồng trong suốt cùng nắp pha lê lớn giúp sản phẩm trông nổi bật và sang trọng. Bright Crystal thường được lựa chọn cho những người thích mùi hương nhẹ nhàng, dễ dùng trong nhiều hoàn cảnh.

Giá tham khảo: 1,4 triệu đồng (30 ml)

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh.

Daisy Eau So Fresh mang phong cách trẻ trung, tươi sáng với mùi hương trái cây nhẹ nhàng. Hương đầu là quả mâm xôi, lê và bưởi mang lại cảm giác ngọt dịu. Tầng hương giữa gồm hoa hồng, hoa nhài và violet tạo nét nữ tính. Lớp hương cuối là xạ hương và gỗ nhẹ giúp mùi hương mềm mại hơn. Thiết kế chai với nắp hoa cúc đặc trưng tạo cảm giác vui tươi và nổi bật. Đây là lựa chọn phù hợp cho các cô gái trẻ hoặc người thích phong cách năng động.

Giá tham khảo: 1,8 triệu đồng (30 ml)

Lancôme La Vie Est Belle

Lancôme La Vie Est Belle.

La Vie Est Belle là một trong những dòng nước hoa nổi tiếng của Lancôme với mùi hương ngọt ngào và nữ tính. Hương đầu là quả lê và cam bergamot tươi sáng. Tầng hương giữa nổi bật với hoa nhài và hoa cam mang lại cảm giác sang trọng. Lớp hương cuối kết hợp vani, hoắc hương và xạ hương tạo nên nét ấm áp đặc trưng. Thiết kế chai được ví như nụ cười pha lê với đường cong mềm mại và dải ruy băng quanh cổ chai.

Giá tham khảo: 1,9 triệu đồng (30 ml)

Gucci Bloom

Gucci Bloom.

Gucci Bloom mang phong cách hoa trắng cổ điển, phù hợp với những người yêu mùi hương thanh lịch. Hương chính là sự kết hợp của hoa nhài, hoa huệ trắng và hoa kim ngân, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Mùi hương thiên về hoa cỏ nên mang lại sự nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng. Thiết kế chai vuông màu hồng phấn đơn giản, tinh tế. Đây là lựa chọn phù hợp cho phụ nữ thích phong cách trang nhã.

Giá tham khảo: 1,8 triệu đồng (30 ml)

Chanel Chance Eau Tendre Hair Mist

Chanel Chance Eau Tendre Hair Mist.

Chance Eau Tendre mang phong cách tươi sáng với mùi hương trái cây và hoa cỏ dịu nhẹ. Hương đầu là bưởi hồng và quả mộc qua mang lại cảm giác tươi mát. Tầng hương giữa gồm hoa nhài và hoa hồng, trong khi lớp hương cuối là xạ hương trắng giúp mùi hương mềm mại hơn. Phiên bản nước hoa cho tóc có mùi hương nhẹ hơn nước hoa thông thường nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của dòng Chance. Thiết kế chai tròn đơn giản và tinh tế.

Giá tham khảo: 1,6 triệu đồng

Calvin Klein CK One

Calvin Klein CK One.

CK One là dòng nước hoa unisex nổi tiếng của Calvin Klein với mùi hương tươi mát, dễ sử dụng. Hương đầu là cam chanh và dứa tạo cảm giác sảng khoái. Tầng hương giữa gồm hoa nhài, hoa violet và hoa hồng nhẹ nhàng. Lớp hương cuối là xạ hương và gỗ mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu. Thiết kế chai tối giản với màu trắng đục đặc trưng. Sản phẩm phù hợp dùng hằng ngày và được nhiều người lựa chọn làm quà tặng.

Giá tham khảo: 650.000 đồng (100 ml)

Elizabeth Arden Green Tea

Elizabeth Arden Green Tea.

Green Tea là dòng nước hoa nổi tiếng của Elizabeth Arden với mùi hương tươi mát và dễ chịu. Hương đầu gồm chanh và cam bergamot mang lại cảm giác sảng khoái. Tầng hương giữa kết hợp trà xanh, bạc hà và hoa nhài tạo nên nét thanh mát đặc trưng. Lớp hương cuối nhẹ nhàng với xạ hương và hổ phách. Thiết kế chai đơn giản với tông màu xanh nhạt gợi cảm giác tươi mới. Mùi hương nhẹ nhàng khiến sản phẩm phù hợp dùng trong thời tiết nóng.

Giá tham khảo: 800.000 đồng (100 ml)