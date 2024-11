Ba chai nước hoa xa xỉ của Lệ Quyên

1. Louis Vuitton Symphony

Ca sĩ Lệ Quyên từng nói chỉ chọn lọc những mùi hương tinh tế, sang trọng và quan niệm hương thơm cơ thể quan trọng hơn nhan sắc.

Dịp 20/10, Lệ Quyên được bạn trai tặng chai nước hoa Symphony của Louis Vuitton. Nữ ca sĩ nhận xét "mùi hương siêu thơm, thích mê". Sáng tạo này của Louis Vuitton tựa như bản giao hưởng với nhiều tầng hương. Các nốt hương chính gồm bưởi, gừng, cam bergamot. Thiết kế nắp chai mang hình dáng một bông hoa bằng nhôm tráng bạc ánh kim cũng là điểm nhấn khiến Symphony được yêu thích. Symphony có giá khoảng 15 triệu đồng cho dung tích 100 ml.

BST nước hoa của Lệ Quyên có nhiều loại của Louis Vuitton, như Le Jour Se Lève, Cactus Garden, Ombre Nomade. Nữ ca sĩ còn có chai On The Beach in ký tự viết tắt tên LQ.

2. Clive Christian 1872 Original Collection

Chai Clive Christian 1872 ngoài cùng bên phải.

Chung sở thích với nhiều sao Việt như Trấn Thành, hoa hậu Thu Hoài, Lệ Quyên cũng là fan của thương hiệu Anh Clive Christian. Chai 1872 Original Collection với sự pha trộn của nhiều tầng hương giữa trái cây, hoa và các loại gỗ. Tầng hương đầu bao gồm cam bergamot, việt quất, dứa, chanh vàng... Tiếp đến là hương hoa lan Nam Phi, hoa nhài, hoa hồng... và kết thúc bởi mùi đàn hương, tuyết tùng...

Một chai Clive Christian có giá dao động 8,5 - 15 triệu đồng tùy dòng hương, bộ sưu tập. Nữ ca sĩ sưu tầm nhiều sáng tạo của nhà hương này như VII Queen Anne Rock Rose, X Original Collection...

3. Roja Diaghilev

Chai nước hoa này có giá niêm yết trên website hãng là 795 bảng Anh (hơn 25 triệu đồng) cho phiên bản 100 ml kèm hộp sang trọng.

Dịp sinh nhật tuổi 40 (năm 2021), Lệ Quyên được bạn trai Lâm Bảo Châu tặng một chai nước hoa đến từ thương hiệu niche lừng danh: Roja. Diaghilev có đến 32 thành phần, rất khó để xếp vào một nhóm hương nhất định bởi bảng các note hương quá phong phú, gồm cả hương cam chanh, hương gỗ lẫn hương hoa cỏ: chanh xanh, cam đắng, đinh hương, thì là, nhục đậu khấu, nhài, huệ tây, hoàng lan, hoắc hương, rêu sồi, cỏ hương bài, gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương, trầm hương, vani... Trong bảng thành phần của Diaghilev cũng bao gồm cả hương da thuộc sang trọng. Các tầng hương của Roja Diaghilev đan xen đầy tinh tế, mượt mà, đem lại những trải nghiệm thú vị, khoan khoái cho những người mê mẩn thú chơi xa xỉ này.

