7 cách mặc đồ thu trông sang

Được xếp vào nhóm món đồ kinh điển không bao giờ lỗi thời, trench coat giúp bạn trở nên sang trọng nhanh chóng, dễ dàng mà không cần nghĩ cách phối khi đi làm. Bạn chỉ cần mặc một bộ đồ cơ bản như quần jeans, áo phông bên trong, khoác ngoài chiếc trench coat là đủ nổi bật. Tùy sở thích, bạn có thể phối bốt cao cổ, sneakers, giày cao gót.

Mặc váy áo đồng bộ cũng là một cách tiết kiệm thời gian mỗi sáng. Váy suit, áo khoác không cổ kèm váy midi chữ A dáng rộng sẽ khiến bạn trông trẻ hơn áo vest và chân váy bút chì.

Ngoài váy chữ A, hãy thử chân váy dáng cột giúp "kéo dài" chân hiệu quả, đi kèm sơ mi. Kiểu phối này vừa kín đáo, vừa trông thời trang.

Một công thức mặc đơn giản và luôn hiệu quả, phù hợp môi trường văn phòng là cardigan, sơ mi, quần jeans ống rộng và nhấn bằng cà vạt. Trang phục này có thể kết hợp giày loafer, bốt cổ thấp.

Vào những ngày se lạnh, hãy diện váy dệt kim liền thân ôm nhẹ phong cách tối giản, kèm giày cao gót. Theo WWW, kiểu mặc này vừa toát lên vẻ quyến rũ, vừa thanh lịch.

Blazer được xem là món không thể thiếu trong tủ đồ của mọi người. Hãy chọn dáng rộng, dài qua vòng ba để trông trẻ hơn, hoặc loại áo chiết eo tạo tỷ lệ đường cong. Bạn có thể mặc chúng cùng chân váy ngắn, quần shorts giả váy, quần ống loe, bốt cao. Không nên chọn váy midi vì trông lòe xòe, rườm rà.

Quần dáng cong hoặc baggy rộng, áo polo dệt kim, giày Mary Jane tạo thành bộ ba ăn ý, sang trọng.