5 mỹ nhân Hollywood tỏa sáng trong những bộ đầm tinh xảo của Công Trí

Allison Williams là mỹ nhân mới nhất chọn Công Trí để thiết kế riêng cho cô bộ trang phục dự buổi mắt phim kinh dị "M3gan" do cô đóng chính.

Tại sự kiện ở California hôm 7/12, diễn viên 34 tuổi cuốn hút trong bộ đầm đen đính sequin và pha lê kết hợp với trang sức bạc. Bộ đầm dáng cột khéo léo tôn chiều cao 1m67 của người đẹp.

Cô được Vogue Mỹ khen toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ.

Tạp chí Vogue Mỹ xếp cô vào nhóm những ngôi sao mặc đẹp nhất tuần bên cạnh các gương mặt như Jessica Chastain, công nương Kate Middleton, Meghan Markle, Lily Collins...

Công Trí cho biết anh thiết kế riêng bộ váy này cho Allison Williams từ cuối tháng 11. Phom dáng và đường cắt được tinh giản tối đa, tập trung phô diễn bề mặt chất liệu. Ba người thợ làm việc liên tục trong ba ngày để kịp hoàn thiện trang phục và gửi sang Mỹ.

Nữ chính phim "Get Out" (2017) xinh đẹp trong trang phục của Công Trí.

Allison Williams sinh năm 1988 tại Mỹ. Cô nổi tiếng khi diễn xuất trong phim hài kịch "Girls" (2012-2017) của HBO và vụt sáng qua phim kinh dị "Get Out" (2017). Vai diễn Rose Armitage trong phim đã giúp cô giành giải Diễn xuất hay nhất của Hội đồng xét duyệt quốc gia.

Trước Allison William, bốn mỹ nhân khác lần lượt ghi điểm với thiết kế của Công Trí từ tháng 9 đến nay:

Charmaine Bingwa

Nữ diễn viên người Úc Charmaine Bingwa khoe vẻ nữ tính trên thảm đỏ buổi công chiếu "Emancipation" cùng tài tử Will Smith và các cộng sự tại London hôm 2/12. Mẫu đầm được trau chuốt trên nền vải chiffon dập ly với điểm nhấn choàng áo sáng tạo cùng chi tiết cut-out tạo điểm thu hút.

Charmaine Bingwa sinh năm 1985. Cô nổi tiếng với vai diễn Carmen Moyo trong phim truyền hình "The Good Fight" (2017-2022).

Charlotte Lawrence

Hôm 17/11, ca sĩ Charlotte Lawrence chiếm trọn ánh nhìn trong bộ đầm cut-out màu nâu tại sự kiện A Sense of Home Gala tại Beverly Hills. Thiết kế bằng lụa mỏng được tạo điểm nhấn bằng chi tiết xẻ đùi. Người đẹp phối đầm cùng sandals quai mảnh, tiết chế trang sức nhằm làm nổi bật bộ đầm một cách tối đa.

Charlotte Lawrence sinh năm 2000 tại California là ca sĩ, nhạc sĩ, người mẫu của IMG Models. Người đẹp 22 tuổi từng xuất hiện trên Teen Vogue và Harper's Bazaar.

Leslie Mann

Cùng tháng, Leslie Mann diện thiết kế của Công Trí tại sự kiện ở Los Angeles hôm 12/11. Thiết kế được xử lý trên nền lụa cao cấp với chi tiết nhún xếp ly cách điệu. Để tăng vẻ mạnh mẽ, Leslie phối đầm cùng vòng tay chiến binh bằng bạc.

Leslie Mann sinh năm 1972 tại California, được biết đến với những vai diễn trong các phim như "The 40-Year-Old Virgin" (2005), "Knocked Up" (2007), "This Is 40" (2012),...

Sydney Sweeney

Tháng 9, ngôi sao "Euphoria" - Sydney Sweeney ghi điểm tại buổi tiệc trước lễ trao giải Emmy ở Los Angeles bằng bộ suit vàng. Thiết kế của Công Trí thể hiện sự tinh giản trong phom dáng, tạo điểm nhấn ở chi tiết chạy dây taffeta đặc trưng của nhà mốt.

Sweeney sinh năm 1997 tại Washington. Từ nhỏ, cô đam mê diễn xuất và có những vai đầu tiên năm 12 tuổi. Cô được biết tới với các vai diễn chính trong phim "Sharp Objects" (2018), "90210", "Once Upon a Time in Hollywood" (2019),...

