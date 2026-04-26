4 nàng hậu quốc tế "nuốt mic" trên sân khấu khi trả lời chung câu hỏi ứng xử

Đêm Chung kết Puteri Indonesia 2026 - cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Indonesia đã diễn ra tối ngày 24/4, bốn người đẹp giành được vị trí Top 4 của cuộc thi này sẽ đại diện Indonesia đến với 4 đấu trường nhan sắc quốc tế khác nhau.

Đêm Chung kết có sự tham gia của 4 người đẹp là đương kim Hoa hậu của 4 cuộc thi nhan sắc quốc tế mà Top 4 của cuộc thi sẽ tham gia, bao gồm:

- Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025 Yolina Serafina Lindquist đến từ Mỹ.

- Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 Catalina Duque Abréu đến từ Colombia.

- Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) 2025 Anna Patricia Blanco Flores đến từ Venezuela.

- Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2026 Eduarda Braum đến từ Brazil.

Cùng đứng trên sân khấu Chung kết, 4 nàng hậu đã có màn trả lời ứng xử vô cùng xuất sắc cho cùng 1 câu hỏi: What is the diamond lesson in your life? (tạm dịch: Bài học quý giá nhất trong cuộc đời bạn là gì?)

Yolina gây ấn tượng với fan sắc đẹp Việt khi đeo dải sash Miss Cosmo với chiếc pin cài hình quốc kỳ Việt Nam, thể hiện tình yêu với đất nước Việt Nam, nơi cô đăng quang.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist là người trả lời câu hỏi này đầu tiên: "Tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc sở hữu một danh hiệu hoa hậu mang tầm quốc tế là một điều không dễ dàng, kể cả đó là một danh hiệu ở cấp nhỏ hơn như cấp quốc gia. Đó là cả một quá trình rèn giũa, giống như quá trình để tạo ra một viên kim cương vậy, ngay từ đầu bạn sẽ không thể biết chắc chắn được mình có giành được kết quả như mong muốn hay không. Điều lớn nhất mà tôi học được trong suốt cuộc đời mình là: Mọi thứ xảy ra đều có lý do, hành trình để đi đến đích rất khó khăn. Đêm nay, chỉ có 4 cô gái ra về có danh hiệu, nhưng các cô gái còn lại, việc không giành được vương miện không có nghĩa là bạn không chiến thắng. Các bạn đã có được thêm rất nhiều kinh nghiệm, nhiều kỷ niệm đáng nhớ, tình bạn bè, tình chị em,... và đó là lý do tuyệt vời nhất để bạn có mặt tại đây đêm nay."

Miss Supranational 2026 Eduarda Braum nói rằng: "Bài học quý giá nhất của tôi: Sự hoàn hảo không phải là chìa khoá. Chúng ta không đến đây để thể hiện sự hoàn hảo, chúng ta tới đây để học hỏi, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu bạn có một mục đích sống, đừng quan tâm mọi người nói gì về bạn, đừng cố tỏ ra hoàn hảo, hãy là chính bạn, đó mới là sức mạnh lớn nhất của bạn."

Miss International 2025 Catalina Duque Abréu có câu trả lời rất ý nghĩa: "Chỉ có kim cương mới tạo nên kim cương, đó là lý do tôi luôn là chính bản thân mình, nhờ ơn những người phụ nữ của cuộc đời tôi, những "viên kim cương" chân chính của tôi: Mẹ tôi, chị gái tôi... những người phụ nữ đã tạo nên con người tôi hôm nay. Thế nên bài học quý giá nhất mà tôi có, và "viên kim cương" mà tôi được tạo thành, bài học quý giá nhất mà tất cả chúng ta có được, chính là nhờ ơn những người đã sinh ra và ở bên chúng ta. Chúng ta đều toả sáng như những viên kim cương theo cách riêng của mỗi người."

Miss Charm 2025 Anna Patricia Blanco Flores là người trả lời cuối cùng: "Bài học lớn nhất của tôi, bài học quý giá nhất, đó là hãy luôn là chính bản thân bạn. Trong 1 thời gian dài, tôi cố gắng để trở thành những gì mà mọi người mong muốn: Hoàn mỹ, sáng bóng, không được phạm lỗi... nhưng những việc đó khiến tôi cảm thấy trống rỗng, cô đơn, mệt mỏi. Vẻ đẹp thực sự không phải là sự hoàn hảo, vẻ đẹp thực sự nằm ở chỗ bạn là ai, bạn từ đâu tới và bạn tin tưởng vào điều gì. Khi bạn không giả tạo nữa, khi đó bạn sẽ biết cách yêu bản thân. Vì thế, bài học lớn nhất của tôi trong cuộc đời, đó là: Hãy luôn là chính bản thân bạn, bạn sẽ toả sáng."