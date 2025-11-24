4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

1. Áo len phối cùng chân váy ngắn

Áo len oversize phối chân váy ngắn là công thức được nhiều idol như Jisoo (BLACKPINK) hay Karina (Aespa) đặc biệt ưa chuộng trong những khoảnh khắc đời thường. Sự tương phản giữa phần áo rộng và phần chân váy chữ A hoặc váy xếp ly tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, giúp đôi chân trông dài hơn.

Áo len và chân váy xếp ly ngắn là item yêu thích của Jisoo vào mùa Thu - Đông.

Chị cả BLACPINK nhận vô vàn lời khen về phong cách thời trang đơn giản, gọn gàng nhưng cực kỳ hiệu quả.

Đây cũng là kiểu phối rất dễ ứng dụng trong mọi khoảnh khắc ngày thường. Bộ đôi item này không cần nhiều phụ kiện cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật, mang đến vẻ đáng yêu mà không kém phần năng động, hiện đại.

Karina (aespa) khoe dáng với áo len ôm phối chân váy ngắn, nhấn nhá bằng thắt lưng da tối giản.

2. Áo len cổ lọ phối cùng blazer dáng rộng

Nếu bạn muốn tổng thể set đồ thanh lịch hơn thì không thể bỏ qua công thức áo len cổ lọ phối blazer dáng rộng. Lớp áo len mỏng bên trong không gây cảm giác nặng nề, trong khi cổ lọ tạo hiệu ứng thon gọn cho phần cổ và gương mặt.

Wendy (Red Velvet) nổi bật với áo len cổ lọ hồng phối cùng áo blazer khi dạo phố cuối tuần.

Kiểu phối này phù hợp từ môi trường công sở, lớp học cho đến những buổi hẹn café cuối tuần. Lớp áo len và blazer khi đi cùng quần ống rộng hoặc chân váy midi sẽ giúp tổng thể cân đối, hiện đại và giữ nguyên tinh thần thanh lịch đặc trưng.

3. Áo len mỏng phối cùng sơ mi trắng

Áo len mỏng mặc ngoài sơ mi trắng là công thức layer kinh điển, xuất hiện trong nhiều bộ ảnh của sao Hàn. Chỉ cần một chiếc áo len cổ tim hoặc cổ tròn khoác ngoài sơ mi, trang phục đã mang ngay cảm giác chỉn chu, tươi mới. Điểm nổi bật của công thức này nằm ở tinh thần tối giản và khả năng biến hóa linh hoạt: chỉ cần đổi màu áo len, tổng thể outfit sẽ lập tức mang sắc thái khác.

Công thức layering đơn giản này không chỉ mang lại cảm giác tươi mới và chỉn chu mà còn làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của Go Yoon Jung.

Jung Chaeyeon đặc biệt yêu thích cách phối đồ đầy trẻ trung này.

Chất liệu len mỏng phù hợp hầu hết dáng người và khi phối cùng quần jeans ống đứng, quần âu tối màu hoặc chân váy dài, outfit trở nên gọn gàng, thanh lịch mà vẫn trẻ trung hiện đại.

4. Áo len croptop phối cùng quần cạp cao

Nếu bạn theo đuổi phong cách năng động, quyến rũ thì bộ đôi áo len croptop và quần cạp cao chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây cũng là sự lựa chọn quen thuộc của Rosé (BLACKPINK) và Jang Wonyoung (IVE). Kiểu dáng áo croptop tạo điểm nhấn quyến rũ khi khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến của các sao nữ Hàn.

Rosé (BLACKPINK) thường xuyên "đốt mắt" fan với combo này khi xuất hiện trong đời thường.

Wonyoung (IVE) cũng là "tín đồ" của áo len croptop, biến món đồ tưởng đơn giản thành điểm nhấn thời trang trẻ trung, cuốn hút.

(Ảnh: Instagram nhân vật)