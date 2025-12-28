5 cách mix đồ đi làm mùa lạnh không bao giờ lỗi mốt

All-black

Set đồ all-black luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán trong thời trang công sở mùa lạnh. Tông đen mang đến cảm giác gọn gàng, quyền lực và dễ tạo ấn tượng chuyên nghiệp. Bí quyết nằm ở việc chơi với chất liệu và phom dáng: áo len mịn kết hợp quần âu đứng dáng, váy bút chì đi cùng blazer hoặc áo khoác dạ.

Để 'cây' đồ đen không bị già và nhàm chán, hãy phối nhiều chất liệu khác nhau trên bộ đồ. Điểm nhấn của trang phục là các chi tiết thắt lưng, trang sức, hoa tai kim loại, giúp tổng thể 'sáng bừng' mà không cần nhiều màu sắc.

Mix theo set

Những set đồng bộ luôn giúp bạn mặc đẹp dễ hơn bao giờ hết. Set suit hoặc áo - chân váy cùng màu, cùng chất liệu không chỉ tạo sự hài hòa mà còn mang lại vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu.

Vào mùa lạnh, các set dệt kim, tweed hoặc vải dạ nhẹ đặc biệt được ưa chuộng bởi vừa giữ ấm tốt, vừa phù hợp môi trường công sở. Chỉ cần thêm áo khoác dáng dài hoặc blazer, bạn đã có ngay một outfit hoàn chỉnh.

Sơ mi trắng và quần suông

Đây là công thức kinh điển của thời trang đi làm, gần như không bao giờ lỗi mốt. Sơ mi trắng mang lại cảm giác thanh lịch, trong khi quần suông giúp tổng thể trở nên hiện đại và dễ ứng dụng.

Một đôi giày mũi nhọn hoặc loafer sẽ là điểm kết hoàn hảo cho set đồ này.

Blazer kết hợp đồ trơn màu

Khi kết hợp blazer với các trang phục trơn màu bên trong như áo thun, áo len mỏng hay váy liền dáng tối giản, tổng thể sẽ trở nên cân bằng và dễ ghi điểm. Cách phối này phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ họp hành nghiêm túc đến những ngày làm việc linh hoạt, không quá gò bó.

Set đồ chỉ gồm hai tông màu không chỉ trông thanh lịch, còn giúp người mặc trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Áo dệt kim và quần jeans

Nên ưu tiên quần jeans dáng suông hoặc ống đứng, màu sắc trung tính để tổng thể trông lịch sự hơn. Áo dệt kim trơn, phom gọn gàng sẽ giúp outfit không quá casual, phù hợp cho những ngày làm việc cuối tuần hoặc môi trường sáng tạo.

Cách phối áo dệt kim và quần jeans đồng màu tạo nên vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn hợp mốt. Nên thêm điểm nhấn bằng giày hoặc túi xách tông đen, nâu để bộ cánh bắt mắt hơn.