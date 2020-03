Những xu hướng thời trang đàn ông thời thượng nhất mùa hè

Những xu hướng thời trang mùa hè mà các chàng trai sành mặc đều cần nắm được!

Thời trang nam ít kiểu cọ hơn thời trang nữ nhưng không có nghĩa là chúng không có tính xu hướng. Dưới đây là loạt update các xu hướng mùa hè mới nhất. Mùa này, đánh dấu sự trở lại của một số hạng mục "chất" như denim rách và dép da, và một số trend trở về từ quá khứ.

Áo sơ mi in

Áo sơ mi rất nhiều thú vị hơn trong mùa mới. Bây giờ, tất cả về các bản in đều hướng về sự độc đáo: trừu tượng, chấm bi và đặc biệt nhất là hoa mang âm hưởng retro với những chiếc áo kiểu Cuba mới nhất.

Bộ đồ sọc đậm

Ve áo và đường kẻ giờ đi đôi với nhau như hình với bóng. Các nhà thiết kế đang tạo ra một sự thay đổi trên bộ đồ sọc thông thường của bạn với các sọc đậm đáng chú ý. Có tất cả các xu hướng khác nhau theo xu hướng này, từ áo khoác đen và trắng Diesel, kết hợp với quần da với phiên bản màu đỏ, trắng và hải quân. Đây là kiểu thời trang ưa thích của các triệu phú năm 1920 trên một chiếc du thuyền.

Giày thể thao màu pastel

Năm ngoái đánh dấu sự chơi màu táo bạo với sneaker. Thay vào đó, bạn chọn một đôi giày thể thao màu pastel - màu sắc được lựa chọn là màu cá hồi, hồng đào, bạc hà, màu be và xanh baby. Có vẻ như nhiều thần tượng phong cách đang dẫn đầu xu hướng này, như đã thấy với những ngôi sao như Scott Disick mang giày thể thao Achilles nguyên bản màu hồng hoặc Justin Bieber mang sneaker màu ngọt ngào như mượn của vợ.

Quần bố đã trở lại

Những chiếc quần to, thụng đã trở lại hứa hẹn soán ngôi của quần jean bó chẽn. Bạn có thể mặc chúng một cách ngẫu nhiên với một chiếc thắt lưng và áo phông hoặc cách khác, với một chiếc áo khoác phù hợp để nâng tầm hơn một chút.

Kính râm tròn

Kính râm khung tròn được ưa chuộng. Justin Bieber, Josh Hartnett lăng xê mốt kính phi công tròn thể thao với thanh kép cổ điển.

Xu hướng tiếp tục với jean ôm

D-Squared, John Elliot và Saint Laurent lăng xê jean và tất cả các sắc thái của denim trong mùa hè này.

Các đường băng hiển thị toàn bộ kiểu mài và phủ màu quần jean, từ các tẩy trắng đến chàm. Bạn có thể mặc các phiên bản nhẹ hơn cho ban ngày và những phiên bản tối hơn cho buổi tối ra ngoài.

Quần short dài hơn

Mỗi mùa, quần short đều có sự thay đổi xu hướng rõ nhất ở chiều dài. Và lần này, các nhà thiết kế đang chọn quần short rơi vài cm dưới đầu gối. Phong cách chính có hoa văn trừu tượng hoặc màu đậm thể thao với phù hợp thoải mái cho trang phục hàng ngày.

Quần ống rộng

Sang trọng đáp ứng sự thoải mái với quần ống rộng so với chân. Bạn sẽ cảm giác dễ chịu khi mặc quần có ưu điểm của vải lanh mềm. Cần nhiều hơn cấu trúc, bạn dùng kèm thắt lưng.

Chinos trắng

Nhờ có chinos trắng, giờ đây, bạn học được tính cẩn thận vì chúng rất dễ bẩn.Với sự phù hợp rõ ràng và gọn nhẹ, nó là món đồ hack kiểu dáng tuyệt vời của bạn. Bạn cũng có thể thử cuộn gấu quần lên mắt cá chân để có vẻ ngoài giản dị hơn.

Short cùng giày lười

Quần short bơi đang quay trở lại. Đây là dạng quần short ngắn mát mẻ và tất nhiên, không thấm nước.Những chiếc quần short siêu ngắn mang những màu sắc lấy cảm hứng từ vintage (đỏ, vàng và hải quân). Ghép chúng với đôi giày lười chống nước, đó là sự kết hợp cả thời trang và thực tế.

Vòng tay đầy màu sắc

Nhiều anh chàng có xu hướng nên đeo những chiếc vòng tay đầy màu sắc trong mùa hè này. Mang chúng đơn lẻ hoặc kết hợp những cái khác nhau với nhau sẽ tạo nên điểm nhấn hay ho.

Dép da

Dép da đơn điệu hoặc kiểu dây đeo phức tạp, đan xen hoặc thiết kế không đối xứng... đều là xu hướng mùa mới. Da nâu là chất liệu được lựa chọn, bạn đừng bỏ lỡ.

Áo thun statement

Có điều gì muốn nói? Hãy để chiếc áo của bạn mang thông điệp. Đó là xu hướng áo sơ mi và cả áo phông mùa hè này. Những chiếc áo này có thể mang tính chính trị, như được thấy với chiếc áo của Fall Fall in Love và Be More Tender, của Ashish, hoặc chúng có thể trở nên siêu kỳ lạ và có thể mang tính cá nhân.

Chúng cũng có thể có các bản in hoang dã hoặc jokey, tạo ra các tuyên bố hoàn toàn không có ý nghĩa, như chiếc áo hình quả dứa và sừng của Dolce & Gabbana.

Seersucker

Seersucker là loại vải toàn cotton được lựa chọn cho mùa hè. Với kết cấu thoáng đãng, được tạo điểm nhấn bằng những đường kẻ sọc mỏng hoặc kẻ ca rô, nó giúp bạn đỡ lo đổ mồ hôi. Chất liệu này hoạt động tuyệt vời với áo sơ mi, quần short và blazer - hoặc bất kỳ áo khoác nào, thực sự, khi bạn cần một lớp đơn giản, nhẹ nhàng cho những dịp cần ăn mặc đẹp hơn.

Không cần thắt lưng

Đây là thời gian để đầu tư vào quần và bộ đồ không có thắt lưng. Sự kết hợp giày với thắt lưng của bạn bây giờ cũng không còn cần thiết nữa. Đảm bảo quần tây và quần jean của bạn được thiết kế phù hợp với vòng eo của bạn, thêm áo phông hoặc áo sơ mi, thậm chí có thể là áo polo. Sự kết hợp cổ điển của quần tây trắng phù hợp sẽ tiếp tục là một phong cách chủ yếu cho mỗi dịp hè.

