Áo phông: Trang phục đàn ông nào cũng có nhưng mặc sao mới đẹp?

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 11:25 AM (GMT+7)

Những bí quyết mặc áo phông giúp bạn mát mẻ, sành điệu trong mùa nóng.

Áo thun trơn là món đồ chủ yếu dễ mặc nhất cho nam giới. Đây là những chiếc áo phông có màu sắc chắc chắn, đáng tin cậy khi kết hợp với mọi thứ. Chắc chắn chúng là những món đồ không thể thiếu trong ngày hè. Còn trong những ngày lạnh hơn và bạn có thể layering chúng để trông thật chất chơi.

Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để kết hợp thật chuẩn đồ với chiếc áo phông của bạn, trước tiên hãy đi với màu trắng và quần jean màu xanh, đen hoặc mài. Thật giản dị và tuyệt vời và đó là vẻ ngoài chính xác mà bạn đang tìm kiếm.

Bạn cũng có thể kết hợp chúng với áo khoác bomber, áo khoác denim hoặc cardigans theo yêu cầu. Áo thun trơn cũng có thể hoạt động với vô số giày từ giày thể thao thông thường đến giày da và mọi thứ khác. Chỉ cần chắc chắn rằng chúng gọn gàng và không thùng thình.

Cách mặc áo phông in

Áo phông được in tuân theo các quy tắc tương tự như áo phông đơn giản nhưng chúng là một bước tiến về mặt mang lại cho bạn vẻ ngoài đặc trưng hơn một chút. Thông thường người ta in một thiết kế đồ họa, thương hiệu hay slogan hay ho, trích dẫn khôn ngoan. Quy tắc duy nhất với áo phông in là giữ cho nó tinh tế. Đã qua rồi thời của những thương hiệu phô trương từ đầu những năm 2000, những ngày này áo phông in được thiết kế để làm nổi bật tổng thể của một người đàn ông, chứ không chi phối họ. Jeans là một món đồ phối hợp được với mọi áo phông tees in trong hầu hết các tình huống. Chúng có thể hoạt động trong một màu tương tự (xám trên xanh) hoặc tương phản (trắng trên xanh).

Cách mặc áo thun sọc

Không cần phải họa tiết sọc giống như áo phông in? Thật vậy, nhưng hình dạng hình học của chúng đặt chúng vào một lớp khác đáng nói. Chính thức được gọi là áo phông Breton, áo phông sọc đã được phổ biến trong số những người đàn ông phong cách hơn trên thế giới. Với mô hình của họ, quy tắc quan trọng là luôn luôn kết hợp áo phông sọc với màu cơ bản dễ sử dụng. Đó là, denim đen, denim xanh, chinos không họa tiết hoặc quần trơn.

Một điểm đáng nói nữa là sọc dọc. Tránh xa những thứ này trừ khi bạn có vóc dáng của một vận động viên thể hình hoặc người mẫu vì các đường thẳng đứng sẽ viền quanh cơ thể bạn khiến người bạn đuồn đuỗn, và trông nó cũng rất giống áo tù nhân.

Cách mặc áo thun Henley

Vô địch bởi những người đàn ông như Ryan Gosling, Chris Evans, Chris Hemsworth và nhiều hơn nữa, áo phông henley là một yếu tố kinh điển trong bối cảnh cổ điển. Đường viền cổ áo có nút nâng cao chiếc áo thun khiêm tốn thành phong cách nam tính. Với suy nghĩ này, áo phông henley được mặc tốt nhất mà không có họa tiết in. Ghép đôi chiếc quần denim màu xanh hoặc xám của bạn với màu đỏ, trắng, đen, nâu và bất kỳ màu nào trong phạm vi trung tính là tốt nhất. Đừng chọn đồ quá sáng và nhớ kết hợp chúng với những đôi giày da hoặc giày cao cổ.

Cách mặc áo thun cotton

Hãy xem xét áo thun cotton người bạn thân nhất của bạn trong mùa ấm hơn. Chúng linh hoạt, bền và có thể ghép với vô số mảnh trong khi vẫn giữ cho bạn thoải mái. Để có vẻ ngoài năng động thông minh, hãy tránh những chiếc áo thun cotton in hình vì khó phối với chiếc áo blazer thông thường. Ngoài ra, đó là một combo quần jean và tee khác, nơi trí tưởng tượng của bạn có thể phát huy. Một chiếc áo thun cotton trắng trên denim đen là một set đồ kinh điển.

Cách mặc áo thun linen

Vải lanh đã chứng kiến ​​sự hồi sinh thực sự trong những năm gần đây và đó là tin tốt cho người theo chủ nghĩa thời trang mát mẻ. Kết cấu nhàu nát tự nhiên của nó trông khá phong trần và nó có lợi thế là thoáng khí hơn so với áo thun cotton và polyester. Áo sơ mi vải lanh dễ dàng kết hợp với quần chinos, quần hoặc quần jean màu. Chúng thường chảy tự do hơn một chút mặc dù vậy, hãy chắc chắn rằng nó phù hợp nếu bạn sẽ mặc nó với một chiếc áo cộc tay.

Cách mặc áo thun dài tay

Nếu bỗng một ngày trở lạnh, bạn có thể sử dụng áo phông tay áo dài hơn. Với đàn ông, cần chọn áo phông có sắc màu trung tính, tránh những màu quá chói chang là được.

Áo phông vừa vặn với cơ thể, dài tay phối thực sự phong cách với những chiếc quần jean có độ ôm nhẹ, ống thẳng.

