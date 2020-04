3 bí quyết giúp nam tài tử So Ji Sub giảm béo thành công và có body hấp dẫn

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 17:39 PM (GMT+7)

Ở tuổi 43, "ông chú" So Ji Sub vẫn duy trì được phong độ hình thể ổn định với cơ bắp cuồn cuộn, nổi sóng.

So Ji Sub.

Mấy ngày gần đây, cái tên So Jin Sub nhanh chóng chiếm spotlight khi thông tin anh chính thức kết hôn sau 43 năm trung thành với cuộc sống độc thân. Và người vợ của anh chính là nữ BTV xinh đẹp Jo Eun Jung, kém chồng 17 tuổi.

Vốn dĩ là một nam diễn viên được yêu mến nhất nhì giới giải trí xứ Hàn, So Ji Sub ghi dấu không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi style trẻ trung. Không những thế, So Ji Sub còn có ngoại hình khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuồn ở tuổi 43.

Ngoại hình trẻ trung, nam tính của "ông chú" tuổi 43.

Vậy bí quyết của “ông chú” này là gì để duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ và một thân hình rắn rỏi như vậy? Thậm chí, vào năm 2016 Đài TvN TV (Hàn Quốc) đã đưa ra danh sách Top 10 sao nam giảm béo thành công và có thân hình hấp dẫn nhất. Trong đó, So Ji Sub xuất sắc giành được vị trí đầu bảng.

Nghiêm túc với chế độ ăn

Chế độ ăn uống quyết định nhiều đến việc định hình và duy trì cơ bắp.

Theo nam tài tử So, để có được thân hình cơ bắp và sức khỏe tốt, ngoài tập luyện thì ăn uống quyết định khá nhiều. Thực đơn thông thường của anh bao gồm các món ăn như: ức gà, thịt bò, rau xanh nhằm giúp anh kiểm soát lượng calo nạp vào nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất để tập luyện và làm việc. Ngoài ra, anh cũng đưa ra lời khuyên cho các quý ông đó là nên tránh xa đồ uống soda cũng như rượu, bia nếu muốn có hình thể đẹp. Hơn thế, do tạng người dễ tăng cân nên So Ji Sub cố gắng hạn chế đồ ăn nhanh và đồ ăn nhiều dầu mỡ và nhiều chất béo.

Thực hiện “3 không”

Nhờ nghiêm túc với chế độ dinh dưỡng mà So Ji Sub có được body hoàn hảo.

Vào những thời điểm quan trọng, muốn thay đổi ngoại hình để nhận vai hoặc một sự kiện gì đó, So Ji Sub sẽ thực hiện chế độ “3 không”. Đây cũng là phương châm số 1 của So Ji Sub để có hình thể đẹp, rắn chắc: không gạo, không cồn, không muối.

Tập luyện kiên trì

Tập luyện thể thao thường xuyên.

So Ji Sub luôn thúc bản thân tập luyện thể dục. Nam tài tử yêu thích bơi lội và tập tạ. So Ji Sub vốn xuất thân từ người mẫu, vận động viên bơi lội nên năng khiếu thể thao của anh là tố chất có sẵn. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn không cho phép anh có thời gian đến phòng tập thường xuyên.

Cơ bắp rắn rỏi, cuồn cuộn của tân chú rể 43 tuổi.

