Người đàn ông duy nhất yêu được Lưu Diệc Phi đẹp như nam thần vì làm điều này ở nhà

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 10:14 AM (GMT+7)

Song Seung Hun ở tuổi 43 vẫn trẻ trung, phong độ, điển trai như ngày nào.

Sau 20 năm đóng Trái tim mùa thu, vẻ ngoài của Song Seung Hun không có nhiều đổi khác.

Song Seung Hun (sinh năm 1976) được dân mạng đặt cho biệt danh "thánh ế" ở showbiz Hàn. Anh sống một mình đã 10 năm và cho đến tận bây giờ ngoài 40 tuổi vẫn "chăn đơn gối chiếc". Tên tuổi của Song Seung Hun được khán giả Việt Nam biết đến nhiều nhất qua bộ phim Trái tim mùa thu (năm 2000). Khi đó, anh còn là một cậu thanh niên tuổi đôi mươi trẻ trung, chập chững vào nghề.

Sau 20 năm phát sóng, vẻ ngoài của Song Seung Hun không có nhiều đổi khác, chỉ thêm vào sự chững chạc, nam tính và phong độ. Đặc biệt, nam diễn viên còn nằm trong top mỹ nam cơ bắp bậc nhất Hàn Quốc. Những múi cơ vạm vỡ của tài tử họ Song là hình mẫu lý tưởng của bao gymer.

Để có được thân hình đẹp như tạc, bạn trai cũ của Lưu Diệc Phi từ bỏ việc hút thuốc lá, luôn hạn chế tối đa bia rượu và tập luyện điên cuồng. Là bạn thân của So Ji Sub nên Song Seung Hoon thường đi đôi tới phòng tập để có thêm động lực. Hai người thường chia sẻ các bài tập với nhau do sở hữu body tương đồng.

Song Seung Hun sở hữu khối cơ bắp đáng ngưỡng mộ.

Tập thể dục mọi lúc, mọi nơi có thể nhằm duy trì cơ bắp

Song Seung Hun duy trì tập luyện nhiều năm qua. Thời gian này, anh đang sinh sống ở đảo Jeju để quay phim nhưng vẫn không quên rèn luyện thân thể. Nam diễn viên cho biết vì sống độc thân nên vấn đề sức khỏe, thể lực được đặt lên hàng đầu.

Chia sẻ trên đài MBC, Song Seung Hun cho biết, anh bắt đầu một ngày mới bằng việc tập giãn cơ, ra ngoài đi bộ hoặc chạy bộ. Nam diễn viên 7X rất thích không khí tuyệt vời ở đảo Jeju, nó rất thích hợp cho việc vận động.

Sau khi đi bộ, tài tử họ Song có thói quen bổ sung ngay nước cho cơ thể. Khi được hỏi, có phải đây là cách giúp anh có làn da sáng mịn, không nếp nhăn không, anh liền trả lời: "Tôi không cố gắng uống nhiều nước vì mục đích này. Tôi chỉ uống vì khát." Việc uống nhiều nước mỗi ngày giúp cơ thể thải độc rất tốt, có ích cho sức khỏe.

Là một người ham tập luyện, Song Seung Hun không chỉ đi bộ vào buổi sáng mà còn tập thêm ở nhà. Anh chia sẻ: "Nếu tôi không tập thể dục, tình trạng cơ thể của tôi sẽ trở nên xấu đi. Tôi cố gắng tập tành bất cứ lúc nào có thời gian. Thậm chí ở nhà, tôi cũng cố tập một chút."

Song Seung Hun tự tập thêm ở nhà sau khi đi bộ buổi sáng.

Bỏ hút thuốc lá, ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa lão hóa

Bên cạnh việc luyện tập, Song Seung Hun nhấn mạnh thêm về bí quyết trẻ trung của mình là nhờ bỏ thuốc lá. Cụ thể, anh nói: "Tôi bỏ hút thuốc lá được 15 năm rồi. Có thể nói, điều tốt nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời này là ngừng hút thuốc. Khi tôi nhìn những người xung quanh, rõ ràng có sự khác biệt giữa người hút thuốc và không hút thuốc. Dường như những người hút thuốc bị lão hóa nhanh hơn."

Song Seung Hun cũng đồng thời áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, tự xuống bếp chuẩn bị cho mình. Anh uống bột protein, bột tảo bẹ, cải xoăn, ngũ cốc và bột bông cải xanh... Món khoái khẩu trong thời gian này của nam diễn viên là salad rau củ, trứng rán và bánh mì nướng.

Song Seung Hun ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá để ngăn ngừa lão hóa.

Đường nét cơ thể đáng ngưỡng mộ của Song Seung Hun.

