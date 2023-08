Top smartphone cao cấp giảm "sốc" dịp lễ 2/9

Giống như mọi năm, khi bước vào dịp nghỉ lễ dài ngày, các hệ thống bán lẻ smartphone trên toàn quốc lại tung những chương trình ưu đãi mua sắm cực hấp dẫn. Hiện tại, không chỉ smartphone tầm trung, nhiều điện thoại cao cấp cũng được giảm giá mạnh, lên tới 40%.

Dưới đây là những flagship đang được giảm giá dịp 2/9 năm nay, có sản phẩm được giảm giá lên tới hơn 14 triệu đồng.

1. Xiaomi 12 5G

Là mẫu điện thoại cao cấp của năm ngoái, Xiaomi 12 5G đang được giảm giá nhiều nhất. Sản phẩm có chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ không kém các thiết bị khác của năm 2022. Đặc biệt, máy có màn hình 6,28 inch gọn nhẹ, cho phép sử dụng bằng 1 tay dễ dàng hơn.

Khả năng sạc của mẫu flagship này cũng khá ấn tượng - lên tới 67W, cho trải nghiệm liền mạch hơn. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ có pin 4500 mAh và thiết lập 3 camera sau không quá xịn sò - 50MP, 13MP, 5MP, cho ảnh chụp chất lượng khá.

2. Galaxy Z Flip 4

So với Galaxy Z Flip 5, màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 4 nhỏ hơn khá nhiều. Tuy nhiên, đây sẽ vẫn là lựa chọn thời trang, trendy cho người dùng trẻ với mức giá sau giảm cực hấp dẫn. Điện thoại có khả năng chống nước, màn hình ngoài có thể hiển thị nhiều thông báo quan trọng.

Và tất nhiên, hiệu năng của điện thoại màn hình gập vẫn cực tốt, có thể xử lý mọi nhiệm vụ thông thường một cách trơn tru. Dù có tuổi thọ pin ngắn và 3 camera chất lượng khá nhưng nhìn chung, đây sẽ là lựa chọn gọn nhẹ cho nhiều người dùng Android.

3. iPhone 14 Pro

So với tháng 7, giá bán của iPhone 14 Pro cũng được giảm nhẹ. Chiếc smartphone cao cấp này đang là lựa chọn tiết kiệm hơn của nhiều iFan thay vì chờ nâng cấp lên iPhone 15 Pro mới. Theo các tin đồn, cặp iPhone 15 Pro sẽ vẫn giữ nguyên thiết kế giống như bản tiền nhiệm, chỉ có thay đổi về chip, cổng USB- C và khung thép không gỉ. Do đó, lựa chọn iPhone 14 Pro là rất khôn ngoan.

Xét về khả năng nhiếp ảnh và quay video, cụm 3 camera sau 48MP + 12MP + 12MP sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của người dùng. Kích cỡ màn hình 6,1 inch của máy cũng giúp cầm nắm thoải mái hơn so với màn hình cỡ lớn.

4. Asus ROG Phone 6 Diablo

Các game thủ rõ ràng không thể bỏ qua chiếc Asus ROG Phone 6 Diablo trong dịp nghỉ lễ năm nay. Chiếc smartphone chơi game này đang được giảm tới 8 triệu đồng, sở hữu cấu hình cực "chiến" và thiết kế đậm chất gaming.

Cụ thể, Asus tích hợp cho sản phẩm của mình con chip Snapdragon 8+ Gen 1 mạnh mẽ, kết hợp cùng RAM 16GB, cho khả năng xử lý cực mượt mọi tựa game có đồ hoạ phức tạp nhất. Chưa hết, điện thoại chơi game còn có hệ thống đèn LED chạy quanh thân máy, nâng tầm trải nghiệm. Cụm 3 camera sau 50MP cũng đem lại ảnh chụp long lanh ở nhiều tình huống.

5. Galaxy Z Fold 4

Trong đợt này, chiếc smartphone màn hình gập của Samsung năm 2022 đang được giảm giá kịch sàn. Mức giá sau giảm của máy thấp hơn nhiều so với thế hệ kế nhiệm, là cơ hội để các fan hâm mộ công nghệ thử trải nghiệm mới.

So với Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4 không có quá nhiều khác biệt. Điện thoại cao cấp có hiệu năng cực "trâu", bộ nhớ lớn, đi kèm khả năng chống nước, tuổi thọ pin tốt. Dù không có khả năng nhiếp ảnh quá ấn tượng như điện thoại thông thường nhưng thiết lập camera sau chất lượng 50MP + 12MP + 10MP sẽ đảm bảo người dùng chụp ảnh đẹp ở nhiều điều kiện ánh sáng.

6. iPhone 12

Cũng trong kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày dịp 2/9, chiếc iPhone 12 đang được giảm giá cực mạnh, xuống dưới mốc 14 triệu đồng. Sở hữu chiếc iPhone này, chủ nhân của chúng có thể dùng tốt trong khoảng 3 năm tới. Hiệu năng từ chip A14 Bionic chắc chắn không khiến người dùng thất vọng.

Tất nhiên, do được bán ra cách đây 3 năm nên điện thoại chỉ có thể hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm khoảng hơn 2 năm nữa. Bù lại, iPhone 12 vẫn đem lại trải nghiệm nhiếp ảnh khá, thời lượng pin đủ dùng trong cả ngày và giao diện mượt mà.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]