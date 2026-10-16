Sony tung bộ đôi ống kính siêu zoom 400mm và 600mm nhẹ nhất thế giới

Trong nhiếp ảnh thể thao và thiên nhiên hoang dã, những khoảnh khắc đáng giá thường chỉ xuất hiện trong tích tắc: Cú bứt tốc quyết định trên sân đấu, cánh chim bất ngờ sải ngang mặt nước hay chuyển động hiếm gặp của động vật giữa môi trường tự nhiên. Khoảng cách, tốc độ và sự khó đoán của chủ thể đòi hỏi người chụp không chỉ có khả năng quan sát, phản xạ nhanh mà còn cần thiết bị đủ linh hoạt để theo sát từng chuyển động.

Ống kính Sony FE 600mm F6.3 GM OSS nặng 995g.

Trước đây, nhiếp ảnh siêu tele như vậy thường gắn liền với những ống kính lớn, nặng và mức đầu tư cao, khiến thể loại này được xem là lựa chọn chủ yếu dành cho người dùng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ hình ảnh và hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng, người yêu nhiếp ảnh ngày nay có thêm nhiều lựa chọn để bắt đầu và phát triển hành trình nhiếp ảnh siêu tele theo nhu cầu, kỹ năng và mức đầu tư.

Chẳng hạn trên hệ máy full-frame E-mount, trong nhiều năm qua, hãng công nghệ Sony đã xây dựng hệ sinh thái ống kính tele và siêu tele trải dài từ 100mm đến 800mm, gồm cả ống kính prime và zoom, với khẩu độ từ F2.8 đến F8 cùng nhiều lựa chọn về tính cơ động và mức đầu tư.

Tiếp tục mở rộng lựa chọn ở phân khúc chuyên nghiệp, Sony vừa giới thiệu hai ống kính prime siêu tele G Master mới dành cho hệ thống máy ảnh full-frame Alpha ngàm E: FE 400mm F4.5 GM OSS và FE 600mm F6.3 GM OSS, với trọng lượng lần lượt khoảng 994g và 995g.

Hai ống kính nói trên sở hữu thiết kế nhẹ nhất thế giới trong phân khúc tương ứng. Kết hợp cùng khả năng cân bằng được tối ưu, bộ đôi mang lại tính cơ động cao khi chụp cầm tay, giúp nhiếp ảnh gia linh hoạt theo sát chủ thể, duy trì bố cục và sẵn sàng bắt trọn những khoảnh khắc quyết định.

Bên cạnh tính cơ động, bộ đôi mới duy trì chất lượng hình ảnh đặc trưng của dòng G Master với độ phân giải cao, hiệu ứng bokeh cùng khả năng lấy nét tự động. Sự xuất hiện của hai ống kính mới tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái siêu tele Sony ở phân khúc chuyên nghiệp, trong khi dải sản phẩm hiện có mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với các cấp độ trải nghiệm khác nhau.