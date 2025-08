Lợi nhuận "khủng" của Samsung đến từ đâu?

Trái ngược với những đồn đoán trước đây, dòng Galaxy S25 được đánh dấu là nguồn lợi nhuận chính trong báo cáo tài chính mới nhất của Samsung.

Đúng như dự đoán vài tuần trước, báo cáo tài chính quý mới nhất của Samsung... không mấy khả quan. Nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới rõ ràng không hề thua lỗ nhưng lợi nhuận chung của hãng lại khiêm tốn hơn nhiều so với trước đây vì nhiều lý do.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trái ngược với những đồn đoán, dòng Galaxy S25 không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lợi nhuận ảm đạm của "gã khổng lồ" công nghệ.

Tất tần tật về flagship

Về mặt kỹ thuật, công ty hứa hẹn sẽ "tiếp tục chiến lược ưu tiên flagship" đồng thời vẫn cam kết "nhấn mạnh chức năng AI của dòng Galaxy A". Tuy nhiên, tình hình thực sự không mấy khả quan cho các smartphone tầm trung của Samsung về mặt tiếp thị và phân phối toàn cầu.

Rõ ràng là Samsung đang dồn gần như toàn bộ nỗ lực quảng cáo (và tiền bạc) vào việc làm cho dòng Galaxy S25 và những chiếc điện thoại màn hình gập mới thành công nhất có thể.

Galaxy Z Flip 7 (trái) và Galaxy Z Fold 7 (phải).

Chiến lược "flagship first" này có thể là do doanh số điện thoại thông minh của Samsung trong quý 2/2025 giảm sút (ít nhất là so với quý 1). Tuy vậy, điều này không ngăn cản mảng Trải nghiệm Di động (MX) và Mạng của công ty tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu hợp nhất lẫn lợi nhuận hoạt động so với quý 2/2024.

Mức lợi nhuận 3,1 nghìn tỷ KRW (2,2 tỷ USD) mà mảng kinh doanh di động của Samsung tạo ra trong quý 2 năm nay càng ấn tượng hơn nữa nhờ mức tăng trưởng 4,7 nghìn tỷ KRW (3,46 tỷ USD) của toàn công ty. Nói một cách đơn giản, khoảng 65% lợi nhuận của Samsung trong quý 2/2025 đến từ riêng điện thoại thông minh và máy tính bảng, một điều vừa đáng chú ý... vừa rất đáng lo ngại đối với một công ty từng kiếm được rất nhiều tiền từ chip nhớ.

Màn hình gập ba

Do bộ phận Device Solutions (hay còn gọi là chip nhớ) đang gặp khó khăn và dự kiến sẽ không sớm phục hồi ngoạn mục, Samsung đang tìm kiếm những cách thức mới để kiếm tiền trong ngắn hạn và chuẩn bị cho thành công lâu dài của doanh nghiệp.

Huawei Mate XT với màn hình gập ba.

Vì mục đích đó, công ty đã sẵn sàng công bố chiếc điện thoại màn hình gập ba vào cuối năm nay. Dự kiến, sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với Huawei Mate XT.

Thực tế mở rộng (XR) là một phân khúc thị trường khác mà Samsung dự định sẽ tham gia vào nửa cuối năm 2025 với một sản phẩm có "kiểu dáng mới". Tuy nhiên, thông tin này vẫn còn được giữ bí mật.

Cùng chờ xem vào những tháng tới, Samsung sẽ mang lại những bất ngờ gì cho thị trường công nghệ.