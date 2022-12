Samsung thêm công nghệ giúp điện thoại Galaxy vượt mặt iPhone

Nghe có vẻ như là một điều gì đó chỉ có trong khoa học viễn tưởng nhưng thực tế là Samsung đang muốn biến điều này thành hiện thực. Và theo giám đốc điều hành ISORG trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Samsung có thể đã sẵn sàng sử dụng công nghệ này cho màn hình OLED của hãng chỉ sau vài năm nữa.

Trong thực tế, Samsung đã thông báo rằng họ đang phát triển giải pháp cảm biến vân tay All in One cho màn hình thế hệ tiếp theo, tức là OLED 2.0, tại IMID cách đây vài tháng. Công nghệ này sẽ cho phép điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy đọc nhiều dấu vân tay cùng lúc thông qua màn hình OLED của chúng.

Công nghệ mà Samsung đang hướng đến cho OLED 2.0 chính là đọc đồng thời ba dấu vân tay, điều này có nghĩa việc xác thực sẽ an toàn hơn 2,5 tỷ lần so với chỉ sử dụng một dấu vân tay. Ngoài những lợi ích bảo mật rõ ràng này, công nghệ của Samsung sẽ hoạt động trên toàn bộ màn hình. Người dùng thiết bị Galaxy trong tương lai sẽ không còn phải lo lắng về việc đặt dấu vân tay của họ ở đúng vị trí trên màn hình như trước đây nữa. Với OLED 2.0 và giải pháp quét vân tay All in One sắp ra mắt này, toàn bộ màn hình có thể hoạt động như một máy quét vân tay.

Samsung chưa tiết lộ chính xác khi nào công nghệ này sẽ có sẵn trên các thiết bị Galaxy của hãng, tuy nhiên ISORG cho biết công nghệ quét đa dấu vân tay OPD (Organic Photo Diode) của riêng họ đã sẵn sàng, đồng thời cho biết thêm rằng Samsung có thể sẽ sử dụng các vật liệu và quy trình tương tự cho máy quét dấu vân tay All in One trên OLED 2.0.

Giám đốc điều hành ISORG dự đoán rằng Samsung sẽ phát hành công nghệ quét đa dấu vân tay vào năm 2025 và trở thành tiêu chuẩn bảo mật mới. Hiện chưa rõ liệu Apple có áp dụng công nghệ này hay không vì các mẫu iPhone mới nhất đã thay thế mở khóa vân tay bằng Face ID. Samsung có thể sẽ trở thành OEM đầu tiên giới thiệu tính năng quét nhiều vân tay trên smartphone và trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cụ thể này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/samsung-them-cong-nghe-giup-dien-thoai-galaxy-vuot-mat-iphone-142074...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/samsung-them-cong-nghe-giup-dien-thoai-galaxy-vuot-mat-iphone-1420740.ngn