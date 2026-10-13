Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy A18 5G và A58

Theo báo cáo từ Sammyguru, hai mẫu điện thoại Galaxy mà Samsung sắp ra mắt gồm Galaxy A18 5G và A58 đã xuất hiện trên máy chủ nội bộ của công ty, cho thấy sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của hai mẫu điện thoại này đang được thúc đẩy.

Phiên bản 5G của Galaxy A18 đang được Samsung phát triển

Các thông tin ban đầu về bộ đôi Samsung Galaxy Ax8

Galaxy A18 5G, phiên bản 5G của mẫu Galaxy A18 (4G) vừa được ra mắt gần đây, đã xuất hiện trên máy chủ firmware chính thức với số hiệu model SM-A186B. Phiên bản firmware mới nhất dựa trên One UI 9, với mã build A186BXXU0AZJ1.

Đối với Galaxy A58, thông tin đầu tiên về thiết bị này đã được xác nhận thông qua cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA. Các bản firmware dành cho Galaxy A58 cũng đã xuất hiện trên máy chủ của Samsung, với mã PDA A586BXXU0AZI5, cũng dựa trên One UI 9. Tuy nhiên, nhiều khả năng Galaxy A58 sẽ được ra mắt với One UI 9.5 ngay từ khi xuất xưởng.

Mặc dù vậy, người dùng không nên kỳ vọng vào những nâng cấp phần cứng lớn cho cả hai mẫu điện thoại này. Tình hình hiện tại đang trở nên khó khăn đối với các nhà sản xuất smartphone do giá bộ nhớ và chip xử lý tăng cao, dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Điều này có thể khiến Samsung gặp khó khăn trong việc mang đến những cải tiến phần cứng đáng kể cho bộ đôi Galaxy Ax8 sắp tới. Nhiều khả năng, người tiêu dùng sẽ phải chuẩn bị cho khả năng tăng giá, ngay cả khi các mẫu điện thoại mới chỉ cung cấp những nâng cấp nhỏ so với phiên bản tiền nhiệm.

Về thời điểm ra mắt, Galaxy A18 5G có thể được giới thiệu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trong khi Galaxy A58 dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3/2027, phù hợp với khung thời gian ra mắt thông thường của dòng sản phẩm này.