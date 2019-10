NÓNG: Xác nhận 3 màu Pixel 4 trước giờ G

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 13:30 PM (GMT+7)

Mới đây, thông tin về Google Pixel 4 lại bị rò rỉ trên trang web nhà bán lẻ của Vương quốc Anh, xác nhận ba tùy chọn màu sắc.

Google Pixel 4 Sự kiện:

Google Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ được công bố trong vài giờ nữa tại một sự kiện của Google tại thành phố New York, Mỹ. Hiện đã có khá nhiều thông số kỹ thuật và tính năng của rò rỉ điện thoại mới một cách không chính thức. Tin đồn mới nhất xác nhận Google sẽ ra mắt Pixel 4 với ba màu.

Các chi tiết về Pixel 4 đã được tiết lộ không ít.

Nhà bán lẻ Carphone Warehouse của Anh đã liệt kê trang đích Pixel 4 của mình, hoàn chỉnh với thông số kỹ thuật, tùy chọn màu sắc và quảng cáo tính năng.

"Siêu phẩm" này có thể chụp ảnh đêm mà không cần đèn flash.

Cả Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ có các màu Đen Just Black, Trắng Clearly White và một màu cam được đồn đại là có tên là “Oh So Orange”. Một báo cáo trước đây khẳng định điện thoại cũng sẽ xuất hiện trong màu xanh lá cây. Tuy nhiên, điều này có vẻ không hợp lý vì Google không bao giờ tung ra các phiên bản Pixel có nhiều hơn ba màu.

Điều hướng bằng tay.

Pixel 4 dự kiến có màn hình OLED phẳng, kích cỡ 5,7 inch, độ phân giải FHD trong khi Pixel 4 XL có màn hình QHD + kích cỡ 6,3 inch lớn hơn. Cả hai đều có màn hình tốc độ làm mới 90Hz và đi kèm chip xử lý Snapdragon 855 với RAM 6GB. Đây là lần đầu tiên Google cập nhật RAM trên các thiết bị của mình kể từ Pixel ban đầu (RAM 4GB). Tuy nhiên, bản chuẩn sẽ vẫn đi kèm với ROM 64GB.

Trợ lý ảo và sạc nhanh cũng được nâng cấp.

Một trong những tính năng mới nhất và hữu ích là camera Motion Sense. Ngoài xác thực khuôn mặt 3D, tính năng cũng có thể diễn giải các cử chỉ tay để kích hoạt một số điều khiển nhất định như thay đổi bài hát hoặc lướt các ảnh. Đáng tiếc, tính năng này không sẵn có ở tất cả các thị trường.

Bảng so sánh thông số giữa cặp Pixel 4 và Pixel 3a.

Sự kiện ra mắt phần cứng mới của Google sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Sự kiện này bắt đầu vào sáng thứ ba, lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) tại thành phố New York, Mỹ. Các chuyên gia công nghệ kỳ vọng sẽ thấy phiên bản máy tính Pixelbook Go mới, phần cứng Nest, cặp Pixel 4 và cặp tai nghe không dây Pixel Buds mới.