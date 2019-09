Pixel 4 “tuổi gì” mà đòi có giá bán cao hơn iPhone 11?

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra nếu chi tiết giá bán của loạt Pixel 4 bị rò rỉ mới đây là chính xác.

Google Pixel 4 Sự kiện:

iPhone 11 64 GB có giá khởi điểm 699 USD tại Mỹ, với phiên bản cho thị trường châu Âu có giá từ 809 EUR. Đây không phải là phép so sánh 1-1 vì giá bán iPhone 11 tại châu Âu bao gồm VAT trên giá cơ sở của Apple cho khu vực. Chúng ta đề cập đến giá châu Âu trong trường hợp này vì rò rỉ mới nhất dành cho Pixel 4 xuất hiện từ một nhà bán lẻ Ailen.

Google Pixel 4 đi kèm 3 màu sắc khác nhau.

Theo đó, Pixel 4 64 GB có giá từ 820 EUR hoặc 825 EUR sau khi giảm giá 103 EUR, theo danh sách đến từ nhà bán lẻ Elara. Nếu mức giá 820 EUR là chính xác, có nghĩa Pixel 4 sẽ có giá cao hơn 700 USD tại Mỹ.

Điều đó có vẻ như là một mức giá không tưởng cho điện thoại, nhưng nếu xem xét Pixel 3 64 GB có giá khởi điểm 799 USD vào năm ngoái, cao hơn 50 USD so với giá khởi điểm của iPhone XR 64 GB năm ngoái, thì đó là điều không bất ngờ gì. Pixel 4 có một vài cải tiến đáng chú ý so với Pixel 3, bao gồm camera kép ở mặt sau, nhận dạng khuôn mặt 3D ở mặt trước và cảm biến dựa trên radar Project Soli độc đáo. Cần nhớ rằng những thành phần này không rẻ.

Elara cũng đã liệt kê Pixel 4 XL 128 GB ở mức 1.126 EUR sau khi giảm giá 140 EUR ngay lập tức. iPhone 11 Pro 256 GB có giá 1.329 EUR tại châu Âu, trong khi bản cùng dung lượng dành cho iPhone 11 Pro Max cao hơn 100 EUR. Bất kể kích thước là gì, điện thoại Pixel 4 đóng gói các thông số kỹ thuật cạnh tranh với iPhone 2018, bao gồm chip Snapdragon 855 7nm. Trong khi đó, tất cả các mẫu iPhone 11 đều có chip A13 Bionic 7nm thế hệ tiếp theo, có khả năng tiếp cận hầu hết các thiết bị Android, bao gồm cả Pixel 5 vào năm tới.

Giá bán dành cho Pixel 4 tại châu Âu?

Cuối cùng, Elara cho thấy Pixel 4 sẽ có các màu Just Black, Clearly White và Oh So Orange. Hai lựa chọn màu đầu tiên là truyền thống của Pixel, trong khi cái thứ ba là tên tiếp thị cho màu cam đã được đồn đoán trong thời gian gần đây.

Khá thú vị, trang web cũng liệt kê hai màu mới dành cho Nest Mini mới, gồm Rock Candy và Anthracite. Google có thể tiết lộ loa thông minh Home mới cùng Pixel 4 tại sự kiện báo chí diễn ra vào ngày 15/10.