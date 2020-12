Những yếu tố khiến iPhone 12 mini đang bị bỏ rơi

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 13:30 PM (GMT+7)

Từng rất được hy vọng do thiết kế, tính năng và giá thành của nó nhưng iPhone 12 mini đang bị rất nhiều người bỏ qua. Hãy cùng điểm qua một số nguyên nhân của điều này.

Không phải ai cũng biết đến nó

Mặc dù ban đầu nhiều người đã chờ đợi phiên bản nhỏ hơn của iPhone 12 nhưng ngay sau khi loạt sản phẩm này ra mắt, Apple chỉ bán các mẫu 6,1 inch vào tháng 10, gồm iPhone 12 và 12 Pro. Điều này nghĩa là nếu bước vào cửa hàng Apple và tìm kiếm một iPhone mới, khách hàng chỉ nhìn thấy 2 mẫu có sẵn và đều là kích thước 6,1 inch. Nó khiến nhiều người nghĩ rằng đây là kích thước tổng thể của dòng iPhone năm nay.

Hơn nữa, ngay cả những khách hàng đã nghe nói về iPhone 12 mini đang trên đường lên kệ, họ cũng không có cách nào so sánh kích thước nó ra sao và cuối cùng chọn mua iPhone 12 6,1 inch vì có cùng cấu hình.

Tranh thủ ưu đãi

Nhiều chương trình bán hàng sớm tung ra một số ưu đãi thực sự lớn cho các mẫu iPhone mới, nhiều khách hàng có thể được khuyến khích chọn các mẫu mới ngay lập tức vì sợ rằng họ có thể không còn nhận được ưu đãi tương tự vào tháng 11.

Kết quả là vào tháng 10, một số khách hàng đã bước vào cửa hàng và tận hưởng ưu đãi mua iPhone 12 mới, đặc biệt là chương trình đổi cũ lấy mới. Tuy chương trình ưu đãi này tiếp tục được kéo dài với iPhone 12 mini nhưng mức độ vội vàng trước đó đã khiến nhiều người không còn cơ hội tận dụng.

Không có Pro mini

Cũng cần lưu ý rằng không có iPhone 12 Pro mini. Đối với các mẫu iPhone cao cấp, Apple đã đi theo hướng khác bằng cách tung iPhone 12 Pro Max với màn hình 6,7 inch khổng lồ. Những khách hàng tìm kiếm các tính năng cao cấp hơn của iphone 12 Pro như hệ thống camera tốt hơn nhiều thậm chí sẽ không coi iPhone 12 mini là một lựa chọn. Trong khi iPhone 12 là mẫu bán chạy nhất thì iPhone 12 Pro chiếm vị trí thứ 2.

Chu kỳ nâng cấp

Hầu hết người dùng iPhone giữ thiết bị của họ trong ít nhất 2năm, và đôi khi còn lâu hơn. Điều này có nghĩa là rất ít người đã mua iPhone 11 vào năm ngoái sẵn sàng nâng cấp lên iPhone 12 mini. Ngay cả khi họ thực sự thích kiểu dáng nhỏ hơn, những thứ như hợp đồng với nhà mạng và các chương trình nâng cấp khác ít nhiều buộc họ phải đợi “iPhone 13 mini” của năm tới.

Điều này có nghĩa vẫn còn rất nhiều nhu cầu bị dồn nén đối với iPhone nhỏ hơn mà đơn giản là chưa xuất hiện.

iPhone SE 2020 ra mắt trước đó

Cũng có không ít người không quan tâm đến iPhone 12 mini vì họ đã quan tâm đến mẫu iPhone SE thế hệ thứ 2 mà Apple đã trình làng vào đầu năm. Khi thiết kế iPhone SE 2020 dựa trên iPhone 8 xuất hiện, nhiều người xem rằng đó là iPhone nhỏ nhất mà Apple có thể phát hành trong tương lai, do đó đã đầu tư vào sản phẩm này.

Ngoài ra, iPhone SE 2020 cũng rẻ tiền hơn. Ngay cả khi iPhone 12 mini được đánh giá rất tốt với kích thước tổng thể gần tương tự iPhone SE 2020 thì số lượng người mua nó vì kích thước nhỏ gọn này đã ít đi nhiều, bởi rất ít người sẵn sàng nâng cấp từ iPhone SE 2020 lên iPhone 12 mini khi nó chỉ mới xài được… 6 tháng.

Quá nhiều lựa chọn giá rẻ

Cùng với iPhone SE 2020, Apple vẫn còn rất nhiều lựa chọn rẻ tiền khác trên thị trường, có nghĩa là sức hấp dẫn của iPhone 12 mini không thực sự nằm ở giá cả. Tuy sản phẩm rẻ hơn 100 USD so với iPhone 12 nhưng người dùng vẫn có thể mua iPhone 11 năm ngoái với giá thấp hơn 100 USD và iPhone XR ra mắt 2 năm trước với giá thấp hơn 200 USD. Tất nhiên có cả iPhone SE 2020 có giá 399 USD sử dụng chip A13 Bionic như iPhone 11.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, Apple có một dòng iPhone giá rẻ thực sự lớn và mạnh mẽ, cung cấp quá nhiều thứ cho mọi người. Điều đó có nghĩa iPhone 12 mini vẫn chưa phải là lựa chọn tuyệt vời nhất về giá bán.

Thiếu chắc chắn

iPhone 12 mini cũng là lãnh thổ chưa được quan tâm của nhiều khách hàng sử dụng iPhone, bởi với nhiều người họ vẫn đắn đo có nên chọn sản phẩm hay không. Bởi lẽ phiên bản 6,1 inch là yếu tố kích thước được chứng minh là tạo cảm giác thoải mái hơn nhiều cho người dùng iPhone, khiến nó giống như một sự lựa chọn an toàn hơn nhiều.

Thời lượng pin

Pin iPhone 12 mini cũng thấp hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì đến việc trải qua một ngày sử dụng bình thường nhưng ít nhiều vẫn đủ để họ cảm thấy lo ngại khi pin tụt nhanh hơn so với iPhone 12 trở lên.

Kích thước màn hình

Đối với hầu hết mọi người, smartphone không phải là thiết bị giống như 4 hoặc 5 năm trước. Mặc dù màn hình bốn inch có thể đã phù hợp với nhiều người dùng vào năm 2016, nhưng với nhiều người quan tâm nhiều hơn đến việc xem video và chơi game trên iPhone, một màn hình nhỏ sẽ không còn phù hợp nữa.

Trong khi màn hình 5,4 inch tràn cạnh trên iPhone 12 mini rộng hơn nhiều so với màn hình 4 inch nhỏ bé của iPhone SE 2016 nhưng nó vẫn nhỏ hơn 24% so với màn hình 6,1 inch đã trở thành tiêu chuẩn trên thực tế do sự phổ biến áp đảo của iPhone XR và iPhone 11 trong vài năm qua. Nói tóm lại, bây giờ mọi người đã quen với màn hình lớn hơn, và nhiều người dùng sẽ do dự khi quay lại thứ mà họ có thể tin rằng màn hình trở nên chật chội hơn.

